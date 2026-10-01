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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan imágenes inéditas de Diomedes Díaz en el hospital y conmueven a sus seguidores

Revelan imágenes inéditas de Diomedes Díaz en el hospital y conmueven a sus seguidores

Imágenes de Diomedes Díaz hospitalizado fueron compartidas como homenaje en redes sociales. En ellas aparece junto a su familia y Consuelo Martínez.

Imágenes de Diomedes Díaz durante su hospitalización en Valledupar fueron compartidas en redes sociales como homenaje al Cacique.
Imágenes de Diomedes Díaz durante su hospitalización en Valledupar fueron compartidas en redes sociales como homenaje al Cacique.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Nuevas imágenes de Diomedes Díaz hospitalizado en una clínica de Valledupar volvieron a llamar la atención de sus seguidores, especialmente de quienes conservan con cariño los recuerdos del cantante vallenato. Las fotografías y el video fueron compartidos por una misma página en redes sociales como una forma de homenaje al Cacique.

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En las imágenes aparece Diomedes durante los últimos años de su vida, mientras atravesaba un delicado momento de salud. Sin embargo, las escenas muestran un lado tranquilo del artista: se le ve acompañado por personas cercanas y compartiendo momentos familiares en medio de su estadía en la clínica.

Puedes leer: De la Espriella citó a Diomedes Díaz y dejó curiosa frase durante su discurso en Cali

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El material permite ver al cantante en un ambiente mucho más íntimo, lejos de los escenarios y de las grandes presentaciones que marcaron buena parte de su carrera.

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Entre las personas que aparecen en el video está Consuelo Martínez, última esposa de Diomedes Díaz. También está presente Elvira Maestre, mamá del cantante.

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El registro muestra a Diomedes conversando con Consuelo y recordando uno de los momentos más complicados que atravesó durante su vida: el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que hizo parte de uno de los episodios delicados relacionados con su salud.

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Las imágenes de Diomedes Díaz fueron conservadas como un recuerdo

De acuerdo con la información que acompaña la publicación, las imágenes fueron grabadas por Alex Torres, un diomedista y amigo del cantante que tuvo la oportunidad de conservar aquel momento.

Con el paso del tiempo, ese registro terminó adquiriendo un significado especial para quienes siguen recordando al Cacique de La Junta. La publicación fue compartida precisamente como homenaje y permitió que nuevas personas conocieran una faceta más cercana del artista.

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En el video, Diomedes aparece conversando con quienes lo acompañaban mientras permanecía hospitalizado. No se trata de una presentación musical ni de una aparición pública, sino de un recuerdo captado en un momento personal del cantante.

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Un homenaje que volvió a poner a Diomedes en redes sociales

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por una página dedicada a mantener vivo el recuerdo del cantante. El objetivo de la publicación fue rendirle homenaje y permitir que los seguidores volvieran a encontrarse con una escena poco habitual del artista.

El material también recuerda el valor que tienen los archivos personales de los artistas. En este caso, se trata de unas imágenes conservadas por alguien que conoció y acompañó a Diomedes, y que años después decidió compartirlas con otros seguidores del Cacique.

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En las fotografías, Diomedes aparece en la clínica de Valledupar y, pese al delicado momento de salud que atravesaba, se muestra tranquilo y acompañado por su familia.

Para los seguidores del cantante, el registro representa una nueva oportunidad de verlo fuera de los escenarios y conocer un instante de su vida familiar.

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