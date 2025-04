Surgen rumores de separación entre Gerard Piqué y Clara Chía después de tres años juntos

La relación sentimental entre el exfutbolista Gerard Piqué y Clara Chía Martí ha llegado a su fin . Así lo confirmó el programa "Vamos a ver" de Telecinco este 24 de abril, citando fuentes cercanas a la pareja. Con ello, concluye una historia de amor que duró tres años y que desde su inicio estuvo marcada por la polémica y la exposición mediática.

La noticia fue revelada por la periodista Adriana Dorronsoro, quien aseguró que el entorno cercano a Piqué y Chía ya hablaba de una separación definitiva.

Aunque no se ha confirmado ninguna causa oficia l, la periodista mencionó que podrían estar involucradas terceras personas, lo que despierta rumores sobre una posible infidelidad. Sin embargo, hasta el momento no se identificó a nadie en particular, y tanto Piqué como Chía han optado por guardar silencio.

Gerard Piqué conoció a Clara Chía mientras aún era pareja de la cantante colombiana Shakira, con quien tiene dos hijos.

Su relación con Chía comenzó poco después de la ruptura con la artista en 2022, lo que causó revuelo en la prensa internacional. Desde entonces, la pareja esta bajo constante escrutinio por parte de los medios y el público, especialmente tras las duras canciones que Shakir a lanzó aludiendo a su separación, donde Chía también fue aludida de forma indirecta.

En los últimos meses, sin embargo, los rumores de crisis empezaron a circular con más fuerza. Las redes sociales especularon sobre el distanciamiento de la pareja después de que no se les viera juntos en varios eventos públicos.

Además, algunos medios españoles indicaron que Clara deseaba formalizar aún más la relación y formar una familia, mientras que Piqué no compartía esa intención, lo que habría generado tensiones internas.

La presión de los reflectores habría tenido un papel determinante en el deterioro de la relación. Según fuentes del entorno, Clara Chía, quien trabaja en la empresa Kosmos fundada por Piqué, nunca se sintió completamente cómoda con el nivel de exposición que conllevaba ser pareja del exjugador del FC Barcelona.

El anuncio de la ruptura coincide con un momento en el que Piqué busca consolidar su carrera como empresario deportivo y figura mediática a través de la Kings League, mientras que Chía habría optado por priorizar su vida personal lejos de los focos.

Por ahora, no hay declaraciones oficiales por parte de ninguno de los dos. Las redes sociales de ambos permanecen sin cambios y sin referencias cruzadas. Algunos medios aseguran que la separación se produjo de manera amistosa, aunque otros insisten en que hubo factores externos que aceleraron la ruptura.

Lo cierto es que el fin de esta relación marca un nuevo capítulo en la vida del exdefensa catalán, quien esta en el centro de la atención mediática no solo por sus logros en el fútbol, sino también por su agitada vida sentimental tras la separación de Shakira.

