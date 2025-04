Reconocida actriz alza la voz tras meses de amenazas por una 'secta': “Temo por mi vida”

La reconocida actriz venezolana Ivette Domínguez vive lo que ella misma describe como una pesadilla . Desde diciembre de 2024, tras participar en una cuña navideña, ha sido víctima de un constante y alarmante hostigamiento por parte de personas que afirman formar parte de una “secta”.

Lo que comenzó como mensajes esporádicos desde números desconocidos, rápidamente se transformó en una amenaza diaria que la ha llevado al borde del colapso emocional.

En un video publicado en su cuenta de Instagram el pasado 21 de abril, Domínguez relató entre lágrimas la difícil situación que enfrenta.

“Me acuesto y recibo el ataque, me levanto y vuelvo a recibirlo. Así no se puede vivir. Ellos saben quién soy yo”, dijo con voz quebrada. La actriz no solo teme por su integridad, sino también por la de las personas que la rodean. “Mi único pecado ha sido trabajar decentemente en este país”, expresó.

Domínguez asegura que ha recibido mensajes desde más de diez números telefónicos distintos , lo que, según sus declaraciones, forma parte de un patrón claramente orquestado.

Aunque no ha identificado a los responsables, sí afirma que quienes la atacan parecen tener información personal sobre su vida.

Publicidad

El acoso no se limita a simples mensajes. La actriz habla de intimidaciones constantes, a toda hora, todos los días.

“A veces no tengo ni ganas de trabajar. Ya no estoy viviendo, estoy sobreviviendo”, dijo en su video, donde también mostró capturas de los mensajes recibidos a través de WhatsApp.

Publicidad

Ivette Domínguez formalizaría la denuncia

Ante la gravedad de los hechos, Domínguez acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para formalizar la denuncia. Sin embargo, al momento de su pronunciamiento público, asegura que no ha recibido ninguna respuesta ni protección por parte de las autoridades.

Esta aparente inacción la llevó a recurrir directamente al fiscal general de la República, Tarek William Saab, a quien pidió públicamente que intervenga en el caso. En su video, hizo un llamado a sus seguidores para que lo etiquetaran y ayudaran a visibilizar su situación.

La denuncia ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde cientos de usuario s han expresado su apoyo a la actriz, exigiendo justicia y protección.

Personalidades del medio también han comenzado a pronunciarse , manifestando su preocupación y solidaridad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, lo que mantiene en suspenso el desarrollo de la investigación. Tampoco se ha esclarecido quiénes están detrás del supuesto grupo que asegura pertenecer a una “secta” y por qué han dirigido sus ataques hacia Domínguez.

Ivette Domínguez es una figura reconocida de la televisión venezolana. Su trayectoria abarca décadas de trabajo en teatro, telenovelas y cine.

Publicidad

Su denuncia pone de relieve no solo los riesgos que enfrentan los personajes públicos en Venezuela, sino también el vacío institucional que a menudo enfrentan las víctimas de acoso.

La situación también expone el auge de amenazas digitales y psicológicas que se propagan impunemente, especialmente contra mujeres, y la urgente necesidad de respuestas efectivas por parte del sistema judicial.

Publicidad

Mira también: Nada en Karol G es casualidad