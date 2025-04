¿Por qué el papa Francisco presenta un gran hematoma en la cara? Esta es la justificación

Un día después del fallecimiento del papa Francisco, el Vaticano difundió la primera imagen del cuerpo del pontífice en su féretro , generando sorpresa por un detalle evidente; un hematoma de gran tamaño en el lado izquierdo de su rostro.

La fotografía, que ha dado la vuelta al mundo, fue tomada mientras el cuerpo yacía en la capilla de Santa Marta, antes de ser trasladado a la basílica de San Pedro, donde se llevarán a cabo los actos funerarios.

El Papa murió el 21 de abril tras sufrir un accidente cerebrovascular en la residencia donde vivía. Según el parte médico oficial, el ictus le causó un coma repentino seguido de un fallo cardiorrespiratorio irreversible.

No hubo tiempo de trasladarlo al hospital Gemelli, donde había estado ingresado anteriormente por complicaciones respiratorias.

Lo que más ha generado interrogantes es el hematoma visible en su rostro, el cual no estaba presente durante su última aparición pública en la bendición Urbi et Orbi, celebrada el domingo previo a su fallecimiento.

En esa ocasión, aunque lucía visiblemente debilitado, no mostraba señales de golpes o moretones.

Publicidad

Expertos médicos consultados por medios internacionales han planteado varias hipótesis. Una de las más probables apunta a una caída provocada por el mismo ictus.

Según especialistas en hematología, en personas de edad avanzada y que reciben tratamientos anticoagulantes, un simple roce puede provocar hematomas de gran tamaño, debido a la fragilidad de los vasos capilares.

Publicidad

Otra posibilidad mencionada por forenses es la aparición de lo que se conoce como equimosis postmortem. Estas manchas, similares a los hematomas, pueden surgir por la acumulación de sangre en ciertas zonas del cuerpo tras la muerte, especialmente si la persona fallecida estuvo recostada de un lado por un período prolongado.

Sin embargo, esta teoría entra en conflicto con la información oficial del Vaticano, que asegura que el Papa despertó la mañana de su muerte.

También se ha sugerido que la manipulación del cuerpo durante su traslado o preparación podría haber generado marcas visibles, sobre todo si se trató con mucho cuidado debido a su avanzada edad y condición médica.

Pese a la controversia, el Vaticano no ha intentado ocultar el hematoma, algo que sería posible gracias al maquillaje funerario. Esto ha llevado a muchos a interpretar que no existe intención de encubrir nada, aunque hasta ahora no se ha ofrecido una explicación definitiva sobre el origen exacto de la marca.

En cualquier caso, la presencia del hematoma añade un nuevo matiz de misterio a las últimas horas de vida del papa Francisco, cuya partida ha conmocionado al mundo.