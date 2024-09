Ruptura de Peso Pluma con Hanna Howell; doloroso mensaje sale a la luz

La historia de amor entre Peso Pluma y Hanna Howell, que deslumbróa sus seguidores desde el momento en que se hizo pública, parece haber llegado a su fin.

El viernes 13 de septiembre, Howell, influencer y modelo de Arkansas, utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la ruptura con el famoso cantante de corridos tumbados.

En una publicación emotiva en sus 'stories', Howell compartió un mensaje que ha desatado especulaciones sobre la posible causa de la separación.

"Esto que llamamos vida no siempre es fácil y el mundo puede ser cruel. Voy a continuar teniendo un corazón puro, real y genuino aunque la gente me lo rompa", escribió Howell, sugiriendo que la relación con Peso Pluma no terminó de la mejor manera.

Publicidad

La pareja comenzó a captar la atención pública el pasado 7 de agosto, cuando Peso Pluma hizo oficial su relación con Howell a través de una foto en Instagram donde ambos se mostraban besándose.

Desde entonces, la pareja se convirtió en el centro de atención, y Howell incluso se tatuó el nombre de Peso Pluma como muestra de su afecto.

Publicidad

Sin embargo, parece que el amor no duró mucho tiempo. Howell, quien cuenta con más de 127,000 seguidores en Instagram, también publicó una fotografía sin ropa que ha sido interpretada por algunos como una forma de expresar su dolor y desilusión tras la ruptura.

Este gesto, junto con el mensaje en sus historias, ha generado rumores sobre una posible infidelidad por parte del cantante.

Peso Pluma, conocido por éxitos como "Ella Baila Sola" y "Lady Gaga", había estado previamente en una relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

Su relación con Howell, aunque breve, había sido objeto de múltiples publicaciones y momentos compartidos en redes sociales.

Publicidad

A pesar de la confirmación inicial de su relación y la posterior eliminación de las publicaciones románticas, ni Peso Pluma ni Howell han emitido un comentario oficial sobre la ruptura hasta el momento.

El desenlace de este romance ha suscitado una avalancha de especulaciones y comentarios en las redes sociales, mientras los seguidores de ambos esperan una declaración oficial sobre el estado de su relación.

Publicidad

Mira también: La misteriosa mujer con la que fue captado peso pluma en Coachella