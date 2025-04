Sale a la luz video de William Levy esposado ante un juez tras arresto; ¿por qué delitos?

El actor William Levy, recordado por su papel protagónico en distintas telenovelas vuelve a acaparar los titulares, esta vez no por su trabajo en la televisión, sino por un incidente legal ocurrido en el estado de Florida.

La noche del lunes 14 de abril de 2025, el intérprete cubano-estadounidense fue detenido por las autoridades tras protagonizar un altercado que terminó con su ingreso a una propiedad privada sin autorización y en presunto estado de embriaguez.

La noticia causó sorpresa entre sus seguidores, ya que el actor llevaba tiempo alejado de los escándalos. Sin embargo, las imágenes que circulan recientemente muestran a William Levy vestido con el uniforme marrón característico de los reclusos estadounidenses y esposado, compareciendo ante un juez en el condado de Broward, al sur de Florida.

¿Qué pasó con William Levy?

Según reportes de medios locales, Levy fue arrestado luego de involucrarse en una discusión en un restaurante, donde se encontraba bebiendo con amigos.

En su declaración posterior, el actor explicó que solo intentó intervenir en una pelea entre un conocido suyo y otro cliente del lugar, pero fue él quien terminó en manos de la policía.

#EsNoticia 🇺🇸 Actor William Levy fue presentado esposado frente a un juez tras ser detenido en el condado Broward



📹Video: @Telemundo51

📲Más en: https://t.co/uvwChXXnSZ https://t.co/vye4a9HU2E pic.twitter.com/MQEQ0nIWhh — EVTV (@EVTVMiami) April 15, 2025

Los cargos que enfrenta son:



Alteración del orden público bajo los efectos del alcohol

Allanamiento de propiedad privada ocupada

(Posible) resistencia al arresto, aún sin confirmación oficial

Estos delitos, aunque menores según la legislación del estado, no dejan de tener consecuencias. La alteración del orden puede derivar en hasta 60 días de cárcel, mientras que el allanamiento podría acarrear una pena de hasta un año tras las rejas.

El actor William Levy fue enviado a prisión en Estados Unidos Foto: Instagram @willevy

William Levy en la cárcel en Estados Unidos

Tras su detención, Levy fue trasladado a la cárcel principal del condado, ubicada en Fort Lauderdale. Allí permaneció hasta la mañana del martes 15 de abril, cuando tuvo lugar una audiencia rápida.

Durante la misma, el juez le fijó una fianza de 500 dólares (250 por cada cargo), la cual fue pagada de inmediato, permitiéndole recuperar su libertad provisional.

El video de su comparecencia ante el juez, que ya circula ampliamente en redes sociales, lo muestra cabizbajo, vestido con el uniforme carcelario y esposado. Pese a la tensión del momento, el actor ha intentado restar gravedad al incidente.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Fue arrestado en Florida el actor William Levy por cargos de intoxicación pública, alteración del orden público y allanamiento de propiedad privada.

En sus primeras declaraciones aseguró sentirse “normal” y bromeó sobre haber hecho nuevas amistades en su breve paso por prisión.

A pesar de haber sido liberado tras el pago de la fianza, William Levy deberá enfrentar el proceso legal correspondiente en libertad. Sus abogados aún no han emitido un comunicado oficial, pero se espera que trabajen para que el caso no escale, dado que los delitos no son considerados graves por las leyes locales.

Este episodio ha generado diversas reacciones en redes sociales, y muchos de sus fanáticos esperan que se aclare la situación y que el actor pueda dejar atrás este impase legal.

