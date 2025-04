Lina Tejeiro revela cuál ha sido el peor beso de su carrera, ¿en Nuevo rico, nuevo pobre?

Durante una reciente entrevista, la actriz colombiana Lina Tejeiro provocó revuelo al revelar públicamente cuál ha sido su "peor beso " en televisión.

La confesión, inesperada y directa, se dio en el marco del lanzamiento de la nueva versión de la telenovela Nuevo Rico, Nuevo Pobre, en la que interpreta a Rosmery Peláez, uno de los personajes principales.

Según relató la actriz, una de las escenas de beso que grabó para esta producción terminó siendo una de las experiencias más incómodas de su carrera. Aunque evitó mencionar el nombre del actor involucrado, Tejeiro sí confirmó que se trata de uno de los protagonistas de la telenovela, lo que desató una ola de especulaciones entre los seguidores de la serie.

" No fue porque besara mal, fue más por la incomodidad del momento. No hubo conexión, no hubo coordinación. Fue todo muy raro", aseguró Tejeiro, entre risas, dejando claro que, más allá del incidente, guarda respeto por su colega.

Lina Tejerio alerto a sus seguidores sobre estafa Foto: tomada de Instagram @linatejeiro

En esta nueva versión del clásico de la televisión colombiana, Rosmery mantiene un vínculo romántico con dos personajes clave, Brayan Ferreira, interpretado por Variel Sánchez, y Andrés Galindo, interpretado por Juan Guilera. Aunque la actriz no dio mayores pistas, los fanáticos ya intentan descifrar a cuál de los dos se refería.

La confesión se dio en medio de una conversación distendida, en la que Lina Tejeiro también compartió anécdotas del detrás de cámaras y habló sobre lo desafiante que es retomar un personaje tan icónico en una historia que marcó a toda una generación.

La telenovela que participo Lina Tejeiro

"Nuevo Rico, Nuevo Pobre" , que se emitió originalmente en 2007, volvió a la pantalla con una versión renovada y con un elenco encabezado por Lina Tejeiro, generando altas expectativas entre los televidentes. La producción apostó por un enfoque moderno y un lenguaje actual, buscando conectarse con nuevas audiencias sin perder la esencia de la historia original.

La revelación de Lina Tejeiro no solo es tendencia en redes sociales, sino que también ha reabierto la conversación sobre cómo se viven las escenas íntimas en la televisión y el cine.

La actriz, con su característico estilo sincero y frontal, sabe poner sobre la mesa un tema poco abordado desde la perspectiva de quienes lo protagonizan , la incomodidad que pueden generar ciertas escenas, incluso cuando todo parece perfecto en pantalla.

Por ahora, la identidad del actor con quien ocurrió ese "beso incómodo" sigue siendo un misterio. Sin embargo, lo que sí es claro es que Lina Tejeiro vuelve con fuerza a la televisión nacional, y que Nuevo Rico, Nuevo Pobre ya se perfila como uno de los grandes éxitos del año.