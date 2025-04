Lina Tejeiro destapa la verdad de por qué subió 10 kilos, ¿está enferma?

En un medio donde la apariencia muchas veces pesa más que el talento, Lina Tejeiro ha decidido alzar la voz.

La reconocida actriz colombiana, recordada desde su niñez por su papel de Samy en Padres e Hijos y más recientemente por protagonizar Nuevo Rico, Nuevo Pobre, se sinceró sobre su aumento de peso en una entrevista emitida el pasado 13 de abril en el programa Bravíssimo de CityTV.

Durante la conversación, Tejeiro explicó con claridad y sin tapujos los factores que influyeron en los cambios recientes de su cuerpo.

¿Por qué Lina Tejeiro subió de peso?

La artista, originaria del Llano, reveló que aumentó 10 kilos, pasando de 57 a 66, pero más allá de las cifras, puso sobre la mesa temas profundos como el duel o, la presión social y el autocuidado emocional.

“Termino la novela y empiezo como a permitirme comer lo que quiero, porque era muy estricta. Dejé de hacer ejercicio, mi abuelo muere, llega diciembre y empiezan a juntarse un montón de cosas… Me permití comer lo que mi cuerpo me pedía y, evidentemente, me subí de peso”, explicó con honestidad.

La actriz no solo habló de los kilos de más , sino también de un proceso de introspección y sanación. Confesó que desde joven vivió una relación difícil con su imagen corporal: a los 14 años enfrentó trastornos alimenticios y a los 16 se sometió a una liposucción, todo motivado por la necesidad de agradar a los demás y por una falta de amor propio.

“Cometí muchos errores por esa necesidad de ser aceptada. Hoy, en cambio, me estoy dando el permiso de vivir el proceso, de aceptar mi cuerpo y priorizar mi bienestar”, señaló.

No es la primera vez que critican a Lina Tejeiro por su apariencia

Comentarios sobre su apariencia s urgieron especialmente tras una fotografía junto a las creadoras de contenido Silvy Araujo y Luisa Fernanda W, donde varios usuarios notaron que “lucía con unos kilos de más”. Pero en lugar de esconderse o justificarse, Lina respondió con una frase que pronto se hizo viral:

“Es cierto que tengo unos kilos de más, pero después tendré toda una eternidad para estar en los huesos. Además, donde hay carne, hay fiesta”.

Su respuesta no solo desarmó a los críticos , sino que fue celebrada por miles de seguidores y colegas del medio artístico , quienes aplaudieron su autenticidad, fortaleza y sentido del humor.

Actualmente, Tejeiro continúa enfocada en sus proyectos profesionales, dejando claro que su valor como artista y persona no depende de un número en la balanza. En su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en un vestido dorado deslumbrante, dejó una poderosa declaración visual de seguridad y amor propio.

Lina Tejerio alerto a sus seguidores sobre estafa Foto: tomada de Instagram @linatejeiro

La reacción de la actriz se suma al debate vigente sobre los estándares de belleza impuestos socialmente . En un entorno que suele juzgar con facilidad, figuras como Lina demuestran que la autenticidad y la aceptación son caminos posibles —y necesarios—.

Su testimonio resuena no solo como una respuesta a las críticas, sino como un llamado a entender que el cuerpo ajeno no es tema de discusión y que la verdadera belleza está en la libertad de ser uno mismo.

