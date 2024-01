Selena Gómez ilusiona a los fans de Disney con 'Los Hechiceros de Waverly Place'

Emociones desbordantes y ansias de revivir la magia han invadido a los seguidores latinoamericanos de la recordada serie de Disney Channel, 'Los Hechiceros de Waverly Place', ya que la talentosa Selena Gómez confirmó el tan esperado regreso de la exitosa comedia a través de una secuela. La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo, despertando la nostalgia de aquellos que siguieron las aventuras mágicas de los hermanos Russo.

La serie original, que se mantuvo en la pantalla de Disney Channel desde 2007 hasta su conclusión en 2012, fue un fenómeno que conquistó a la audiencia con la historia de los hermanos hechiceros Alex, Justin y Max. Ahora, Disney Branded Television ha encargado un piloto para la continuación de la trama, confirmando la participación de las estrellas originales, Selena Gómez y David Henrie, en roles ejecutivos. La expectativa crece al saber que Gómez volverá como estrella invitada, retomando su icónico papel de Alex Russo, mientras que Henrie asumirá nuevamente el papel de Justin Russo como personaje regular en la nueva serie.

Además de la emocionante noticia sobre el regreso del dúo protagonista, se ha revelado que se sumarán nuevos integrantes al elenco. Entre ellos se encuentran Janice LeAnn Brown, conocida por su participación en 'Just Roll with It' de Disney, Alkaio Thiele, proveniente de 'Call Me Kat', y Mimi Gianopulos, reconocida por su papel en 'American Princess', según lo confirmó la revista Deadline. La introducción de nuevos personajes promete aportar frescura y dinamismo a la trama, manteniendo viva la esencia que conquistó a la audiencia original.

La confirmación del regreso de 'Los Hechiceros de Waverly Place' no solo se sustenta en anuncios formales, sino que también ha sido alimentada por la nostalgia compartida por Gómez y Henrie en sus redes sociales. Una imagen de ambos en el set de la serie compartida por Gómez en Instagram y la revelación del guion del episodio piloto por parte de Henrie han avivado aún más el entusiasmo de los fanáticos.

Con la magia en el aire y nuevas sorpresas en el horizonte, la secuela de 'Los Hechiceros de Waverly Place' se perfila como un emocionante capítulo en la historia televisiva, prometiendo encantar tanto a los seguidores de la serie original como a una nueva generación ávida de hechicería y diversión.

