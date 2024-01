Andrea Valdiri revela que enfrenta dura enfermedad: "Prefiero parir, el dolor es horrible"

La reconocida barranquillera, influencer y empresaria Andrea Valdiri, ha compartido con franqueza a través de su cuenta de Instagram la difícil situación de salud que enfrentó en 2024. Según reveló, una infección en el oído se convirtió en una dura batalla que la llevó a perder parcialmente la audición y a experimentar un dolor insoportable.

La influencer explicó que la pérdida temporal de la capacidad auditiva en uno de sus oídos fue resultado de una gripe mal cuidada que derivó en una grave infección. Valdiri, conocida por su energía y positivismo en las redes sociales, compartió con sus seguidores la angustia que sintió al temer no volver a escuchar a sus hijas.

Además de la pérdida de audición, la empresaria también reveló que sufrió de sinusitis y otitis. En sus propias palabras: "Tenía sinusitis, otitis, chiquirriquis, chonchitis, de todo, porque no me cuidé una gripa en diciembre y se me subió el moco a la cabeza, porque de verdad fue súper grave y doloroso".

La situación llevó a Andrea Valdiri a comparar el dolor que experimentó, expresando abiertamente su preferencia por el dolor del parto en comparación con el sufrimiento que experimentó durante esta enfermedad: “Entre un dolor de muela y de oído, prefiero parir, ese dolor es horrible. Parecía una pelada chiquita, me retorcía del dolor en la clínica, gracias a todos los que se preocuparon por mí”, agregó.

La influencer compartió algunas imágenes del tratamiento al que se sometió durante esta difícil etapa de su vida. Aunque aún continúa cuidándose, Valdiri sugiere que está en camino hacia la recuperación y agradeció a aquellos que expresaron su preocupación y apoyo durante su convalecencia.

