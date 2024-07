Shakira brillará en la Copa América: Estas han sido sus presentaciones en eventos deportivos

El talento de Shakira ha dejado una marca imborrable en eventos deportivos globales, y este año la cantante colombiana se prepara para agregar otro logro a su impresionante carrera. La intérprete de Barranquilla se presentará por primera vez en la Copa América, y lo hará en el entretiempo de la gran final el próximo domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Desde su debut en la Copa Mundial de Fútbol de 2006 en Alemania, Shakira ha sido una figura constante en ceremonias deportivas de renombre. En esa ocasión, la cantante se unió a Wyclef Jean para interpretar “Hips Don’t Lie” en la ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico de Berlín, antes de la emocionante final entre Italia y Francia.

Su éxito continuó en la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica. En la ceremonia de apertura en el estadio Orlando de Soweto, Shakira interpretó “Waka Waka: This Time for Africa”, que se convirtió en el himno oficial del torneo y un fenómeno global. La canción no solo capturó la esencia del evento, sino que también resonó con fanáticos de todo el mundo, consolidando a Shakira como una estrella en el ámbito deportivo.

En el Mundial de 2014 en Brasil, la cantante colombiana volvió a deslumbrar con su actuación en la ceremonia de clausura. Acompañada por Carlinhos Brown, Shakira interpretó “La La La” en el icónico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, justo antes de la final entre Alemania y Argentina. Su energía y carisma en el escenario marcaron otro momento memorable en la historia del fútbol.

Además de su participación en los mundiales, Shakira ha dejado su huella en otros eventos deportivos importantes. En 2018, inauguró los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su ciudad natal, Barranquilla. El Estadio Metropolitano se llenó de emoción al recibir a la artista, quien ofreció una actuación inolvidable que celebró el espíritu deportivo de la región.

En 2020, Shakira co-protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer Lopez en Estados Unidos. El show, lleno de ritmo latino y colaboraciones con artistas como Bad Bunny y J Balvin, recibió elogios a nivel mundial y demostró una vez más la capacidad de Shakira para cautivar audiencias de todas partes.

Ahora, la expectativa crece mientras Shakira se prepara para su debut en la Copa América. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, expresó su entusiasmo: “Shakira es una extraordinaria estrella sudamericana que ha deslumbrado al mundo entero”. La cantante, conocida por éxitos como “Las mujeres no lloran”, animará a los equipos que actualmente se disputan en las semifinales: Argentina-Canadá y Uruguay-Colombia.

La actuación de Shakira en la final de la Copa América no solo promete ser un espectáculo deslumbrante, sino que también marca un hito significativo en su carrera. Los fanáticos del fútbol y la música esperan con ansias ver cómo la estrella colombiana capturará una vez más la esencia del deporte y unirá a audiencias de todo el mundo en una celebración de talento y pasión.