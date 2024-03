Shakira y Cardi B rompen récords con su nuevo disco 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira, la icónica cantante colombiana, volvió a cautivar al mundo con el lanzamiento de su último álbum, 'Las mujeres ya no lloran'. En este proyecto, la artista no solo muestró su talento musical, sino que también revela una transformación personal notable, pasando de momentos difíciles a un éxito arrollador.

El disco, que incluye colaboraciones destacadas como la canción 'Puntería' con Cardi B, representa un alto escalón en la carrera de Shakira. La artista, conocida por su sensualidad y fuerza en el escenario, ha logrado canalizar sus experiencias personales en un trabajo que va más allá de la música, convirtiéndolo en una expresión de empoderamiento y superación.

En 'Puntería', Shakira y Cardi B se unen para ofrecer una experiencia auditiva única, fusionando sus estilos y letras cargadas de deseo y sensualidad. La canción ha generado un impacto inmediato en las plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones en tan solo horas después de su lanzamiento.

El título del álbum, 'Las mujeres ya no lloran', es revelador por sí mismo. Shakira, quien ha pasado por momentos difíciles en su vida personal, utiliza la música como una forma de sanación y crecimiento. A través de sus letras y melodías, transmite un mensaje de fortaleza y resistencia, rompiendo con los estereotipos de fragilidad asociados con el género femenino.

El éxito de 'Las mujeres ya no lloran' no solo se refleja en las cifras de reproducciones y ventas, sino también en la reacción de sus seguidores en las redes sociales. Los elogios y muestras de apoyo inundan las plataformas digitales, destacando la conexión emocional que la música de Shakira genera en su audiencia.

Este álbum marca un momento importante en la carrera de Shakira, consolidándola como una de las artistas más influyentes y respetadas en la industria musical. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios del panorama musical la posiciona como un ícono atemporal.

'Las mujeres ya no lloran' no es solo un álbum de música, sino un testimonio de la fuerza y resiliencia de Shakira como artista y como mujer. Con cada canción, demuestra que el dolor puede transformarse en creatividad y que las lágrimas pueden dar paso a la celebración. Este álbum podría ser un llamado a la autoafirmación y al empoderamiento, resonando con todos aquellos que buscan encontrar su voz y su poder interior.

Letra de la canción "Puntería" de Shakira con Cardi B

Tú tiene' buena puntería

Sabes por dónde darme pa' que quede rendía, prendía

Tienes estilo para llamar mi atención

Me tiras dardos, van directo al corazón

Ah, y por más veces que trate

Ah, es imposible esquivarte

Tú tiene' buena puntería

Sabes por dónde darme pa' que quede rendía

Me ataca 'onde más duele

Tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía

Todo eso a mí se me olvida, ah-ah

La Cardi

You, you got me stressin', thinkin' 'bout sexin'

Baby, keep me company

Dame de tu fire, apriétame la' nalga'

Aunque tú no sea' pa' mí

I got the night-night, put a man right to sleep

Yeah, I'm a pretty lil' thing from face to feet

I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach

I got a empanada, mama, that he love to eat

Loba, like Shaki

Tú ere' mi tigre

Muérdeme duro

De este culo nunca te olvides

Tú tienes buena puntería

Sabes por dónde darme pa' que quede rendía

Me ataca donde más duele

Tú a mí no me convienes

Pero en tu cama o la mía

Todo eso a mí se me olvida, ah-ah

Oh-oh-uh

Donde pone el ojo, pone la bala

Tira al blanco y caigo como si nada

Pero si me robas dos besos

Al tercero ya ni lo pienso

Paso toda la noche indecisa

Y despierto con tu camisa

Yo no sé si quiero parar

Y me derriten tus manos

Me drogan tus labios

Tus bíceps me ponen al cien

A ti nunca te dirijo

Siempre llegas fijo

Hasta mi punto G

Tú tienes buena puntería

Sabes cómo durarme, esto' bobos se quedan sin batería

Me tiras dardos y no me conviene

Pero me encanta si adentro lo tiene

Me pongo perra pa' ti, I know que

De tu mente nunca va a salir Cardi B, ¡wuh!

Tú tienes buena puntería

Sabes por dónde darme pa' que quede rendía

Me ataca 'onde más duele

Tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía

Todo eso a mí se me olvida, ah-ah

Oh-oh-uh

...

Canción de Shakira con Cardi B

