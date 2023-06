VIDEO: Adriana Bottina y un candente percance en pleno show; ¡Se le salió una!

Adriana Bottina es una cantante y actriz colombiana muy conocida en el mundo de la farándula, reconocida por participar en novelas como 'Nadie es eterno en el mundo' y 'Rafael Orozco, el ídolo', así mismo como participante en el reality 'Tu cara me suena' y líder del grupo en 'La pista'.

También ha ganado algunos galardones tanto en la televisión como en la música, haciéndose acreedora de un premio India Catalina como mejor actriz protagónica por su papel en 'Nadie es eterno en el mundo', lo que la catapultó a lo más alto de la pantalla chica en Colombia.

Pues bien, la hermosa vallecaucana sufrió un candente percance cuando estaba en uno de sus shows musicales, cuando en medio de su presentación se tiró al suelo para hacer su performance, pero una de las tiras de su brasier se rompió, dejando por fuera una de sus boobies.

Fue precisamente ella la que compartió el momento en sus redes sociales , claramente censurando esa parte de su cuerpo, asombrando a sus seguidores, ya que lejos de avergonzarse y querer esconder el incómodo momento, lo tomó de la mejor manera e incluso lo aprovecho para mandar un importante mensaje sobre el cáncer de mamá y una reflexión sobre la cotidianidad: “Cosas que pasan en el escenario. Hacer la mamografía anualmente”.

A través de su cuenta oficial de Instagram , la cantante compartió el corto video donde quedó evidenciado su percance, acompañado del siguiente mensaje: “He repasado mucho este momento y me alegra en cierto modo que pasen cosas así en la vida... las novedades nos sacan de lo cotidiano y nos hacen recordar que en el escenario cualquier cosa puede pasar, que somos vulnerables, que nada es tan grave, que el cuerpo femenino es así; que hay que reírse de todo y tener más historias que contar”.

Muchos de sus seguidores y algunos famosos dejaron comentarios en su publicación:

La mejor actitud, show must go on", "mientras todo este bello como en tu caso, que carajos!!".

