VIDEO: Ana del Castillo, siendo Ana del Castillo en los Grammy

La noche de los Latin Grammy estuvo marcada por la presencia arrolladora de Ana del Castillo, quien no solo deslumbró con sus llamativos atuendos sino también con su singular manera de entregar uno de los premios. La talentosa cantante valduparense se destacó desde el inicio de la ceremonia, capturando la atención de los presentes y generando revuelo en las redes sociales.

Desde su paso por la alfombra roja, Ana del Castillo dejó boquiabiertos a los asistentes con sus elecciones de vestuario. En particular, lució un vestido negro ajustado al cuerpo con transparencias, resaltando su escultural figura y dejando al descubierto su tonificado abdomen, lo que desató una ola de elogios en las redes sociales.

La artista no se conformó con un solo atuendo y más tarde sorprendió con un segundo vestido aún más atrevido. Este conjunto, compuesto por un croptop y una falda lila transparente, revelaba detalles sutiles pero llamativos, mostrando la versatilidad y audacia de Ana del Castillo en la elección de su estilo.

Sin embargo, el momento más comentado de la noche fue la participación de la cantante como presentadora de uno de los premios. Ana del Castillo tenía la tarea de anunciar al ganador del Latin Grammy al mejor álbum de jazz latino, pero su presentación tomó un giro inesperado debido a su pronunciación.

La artista, después de realizar un breve y enérgico baile, pronunció: "Raquí, raqui" antes de anunciar al galardonado, generando intriga entre la audiencia. Sin embargo, al llegar al nombre de los ganadores, Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (with Reunion Sextet), Ana del Castillo se encontró con dificultades y expresó con humor: "Di Rivera, with, ay yo no sé qué".

La inusual reacción de la colombiana no solo desató risas entre los presentes sino que también se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, donde los usuarios elogiaron la naturalidad y autenticidad de Ana del Castillo frente a un pequeño percance en vivo.

En resumen, Ana del Castillo no solo brilló con su estilo vanguardista en la moda sino que también dejó una marca imborrable en la ceremonia de los Latin Grammy, demostrando que su carisma y autenticidad son parte fundamental de su éxito.

