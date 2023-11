VIDEO: la cantante Aitana rompe en llanto durante un concierto en Bogotá; ¿Por Sebastián Yatra?

La talentosa cantante española Aitana, quien actualmente se encuentra inmersa en su gira por Latinoamérica, protagonizó un emotivo momento durante su concierto en Bogotá. La artista, visiblemente conmovida, rompió en llanto en el escenario y se sinceró con su público acerca de las dificultades emocionales que enfrenta. ¿Sería por Sebastián Yatra ?

El episodio tuvo lugar después de que el paisa confirmara recientemente su ruptura con la artista española, revelando que ambos estaban oficialmente solteros. La noticia agitó las redes sociales y dejó a los fanáticos especulando sobre el impacto que esta revelación tendría en ella.

Durante su presentación en Bogotá, Aitana compartió abiertamente con sus seguidores el desafío emocional que enfrenta en este momento de su vida. En un momento de sinceridad, la cantante admitió que no se encontraba en su mejor día y que su estado de ánimo estaba afectado.

"Mi padre, antes de salir, me ha dicho frases súper bonitas que estaba viendo en TikTok. Yo le decía: 'Papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal porque hoy emocionalmente no estoy bien'", expresó Aitana mientras luchaba por contener las lágrimas.

La revelación de Sebastián Yatra sobre su soltería coincidió con el concierto de Aitana en Bogotá, lo que generó un impacto aún mayor en la audiencia. La cantante, sin embargo, trató de calmar los ánimos de sus admiradores con reflexiones sobre la naturaleza cambiante de la vida. "Al final, la vida son cambios", compartió Aitana en medio de los aplausos de su entregado público.

A pesar del difícil momento por el que está atravesando la artista continuó con valentía su gira 'Alpha Tour', por lo cual llegó al Movistar Arena de Bogotá el pasado domingo 26 de noviembre. Durante su actuación, Aitana confesó su felicidad en la capital colombiana y recibió el cálido apoyo de sus seguidores, quienes demostraron empatía en el difícil momento que estaba atravesando.

La cantante también destacó la importancia de recordar este año como un período de cambios y crecimiento personal. Aitana, a pesar de las circunstancias difíciles, logró transmitir un mensaje de superación y motivación tanto para ella como para aquellos que la escuchaban.

"No pasa nada, hay días en los que estás bien y días en los que no. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque al final, la vida son cambios y eso es lo bonito de ella. Y de eso va esta canción", concluyó Aitana, cerrando su presentación con un mensaje esperanzador para sus seguidores.

