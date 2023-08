VIDEO: Melissa Martínez se conmueve al hablar por primera vez de su ex Matías Mier

Una de las periodistas deportivas más reconocidas en el país y en el extranjero es la hermosa Melissa Martínez, quien con su gran profesionalismo y belleza se ha sabido ganar el cariño de sus seguidores.

La mujer siempre está dando de qué hablar y durante los últimos meses mucho más después de conocerse su divorcio del futbolista Matías Mier, ya que, al parecer, no finalizó en los mejores términos.

Desde que todo esto pasó, Melissa no había hablado al respecto, sin embargo, hace poco decidió romper su silenció en el programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva Rey’ y allí reveló detalles pocos conocidos sobre su relación con Mier.

La periodista española le preguntó a Melissa, en una charla cómoda como si fueran dos amigas, si ya había perdonado o sí aún había rabia en su corazón, a lo que Melissa dijo pensando muy bien en sus palabras: "qué buena pregunta... Mi acto más valiente ha sido perdonar, sin escuchar esa petición".

Ante esta respuesta Eva Rey le contrapreguntó que si estaba esperando esa disculpa, a lo que la periodista deportiva dijo que no la estaba esperando y así mismo dejó claro que es una etapa del pasado: "No, ya no me importa, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre".

Para finalizar la charla, Melissa dijo que cree mucho en el poder de las palabras y por ese motivo siempre busca que lo que diga sea para edificar y ayudar a construir: "Y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti cosas, que son nefastas, aunque se tejan miles de teorías, bueno, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal".

Los internautas no demoraron en hablar sobre las respuestas de Melisa y asegurar que aunque intenta estar bien, se nota que aún le duele todo lo que pasó con su expareja Matías Mier.

