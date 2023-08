VIDEO: Piqué da fuertes declaraciones de su separación con Shakira: "No me importa"

El divorcio entre Gerard Piqué y Shakira ha sido tema de conversación desde hace algunos meses en los que han salido a la luz varios problemas que tenía la pareja.

Después de especular sobre los motivos de la separación, la cantante barranquillera habló al respecto y para calmar su 'tusa' decidió lanzar algunas canciones en colaboración para enviarle algunas indirectas a su expareja y su nueva novia Clara Chía.

Aunque la artista no reveló los motivos reales de su divorcio, muchos aseguran que ella se dio cuenta de todo debido a una mermelada que tenía en la nevera que con el paso de los días se iba acabando sin ella consumirla.

Luego de explotar el escándalo a nivel mundial, Gerard Piqué nunca se pronunció al respecto, sin embargo, hace poco decidió romper su silencio y habló durante una entrevista para El País sobre lo que está viviendo, asegurando que poco le importa lo que la gente piense de él.

"No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa", aseguró el novio de Clara Chía.

Luego de preguntarle por el tema de Shakira, Gerard Piqué quiso evadir el tema respondiendo: "No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. Protegerlos es el trabajo de todos los padres con los niños".

Así mismo, el español aseguró que escuchó la Session #53 del argentino Bizarrap junto a su expareja y dijo que "cada uno toma las decisiones que uno cree oportunas (…) Al final lo único que quiero es que estén bien".

Sobre cómo está viviendo su presente, Gerard Piqué reveló que está haciendo las cosas como quiere disfrutando de su vida: "El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero".

Gerard Piqué rompe su silencio sobre la ‘Session 53′ de Shakira y Bizarrap: "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos" https://t.co/EEVnXC2eeh pic.twitter.com/KkHRvG5zfY — EL PAÍS (@el_pais) March 15, 2023

