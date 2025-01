VIDEO: Rey Ruiz desató su furia y terminó rompiendo parte de la campana en Yo me Llamo

Rey Ruiz es un reconocido cantante cubano de salsa, nacido el 21 de junio de 1966 en La Habana, Cuba. Se destacó desde joven por su talento vocal y su carisma en tarima. A lo largo de su carrera , Rey Ruiz fue uno de los íconos de la salsa romántica en los años 90.

Él actualmente es uno de los jurados de lujo de la décima temporada de Yo Me Llamo , ya que con su trayectoria musical con temas como: "No me acostumbro", "Mi media mitad", y "Amiga", tiene méritos de sobra para estar en la silla de jurados del reality musical.

¿Qué hizo Rey Ruiz durante el programa Yo Me Llamo?

Durante el programa transmitido el día 14 de enero, se presentó un imitador del cantante de música regional mexicana Xavi, quien desafortunadamente no llenó las expectativas de los tres jurados e hizo que Rey Ruiz tocara la campana para llamar a 'Búfalo' quien muy amablemente se dispuso a indicarle que debía abandonar la campana.

Una vez el artista se retiró, Rey Ruiz expresó en la mesa de jurados que: "Me siento como un torturador" por llamar a 'Búfalo' y quizás espantar los sueños de los participantes.

Publicidad

Sin embargo, Amparo Grisales le respondió en un tono más relajado: "Mira que las campanas tienen mucha bendición. Por eso las iglesias son llenas de campanas. Cada que suenan las campanas son bendiciones , el cosmos se pone feliz y el universo se pone feliz y hay una conexión hermosa de vibración, de frecuencia y de todas esas cosas lindas, de energía".

Al oír esto, el artista cubano se levantó de su silla y acto seguido sonó con nuevamente la campana, pero lo hizo con tanta fuerza que rompió la cuerda de la campana con la que se llama a 'Búfalo'. Este hecho produjo la risa del público y de los jurados, en medio de la confusión César Escola dijo: "La hizo mi..." , mientras que Amparo resaltó la fuerza física del cantante cubano.

Publicidad

¿Qué simbología tienen las campana?

Es un símbolo que ha sido utilizado a lo largo de la historia en diversas culturas, tradiciones y contextos. Su significado varía según el lugar y la circunstancia, pero en general está asociado con conceptos como la comunicación, la espiritualidad y la trascendencia.

Los usos más comunes de la campana son:

1. Comunicación y Llamado



En la antigüedad, las campanas se usaban para reunir comunidades , anunciar eventos importantes o alertar sobre peligros.

, anunciar eventos importantes o alertar sobre peligros. En el ámbito religioso, las campanas llaman a los fieles a la oración o anuncian momentos sagrados , como la misa en el cristianismo.

2. Espiritualidad y Pureza



En muchas tradiciones espirituales, el sonido de la campana simboliza la pureza y la conexión con lo divino. Se cree que su vibración puede disipar energías negativas y atraer la armonía.

3. Simbolismo Cultural y Festivo



En festividades, las campanas suelen ser un símbolo de alegría y celebración. Por ejemplo, en Navidad, las campanas representan el júbilo por el nacimiento de Cristo.

En otras culturas, el sonido de la campana puede alejar malos espíritus o invitar a la buena fortuna.

Este video te puede interesar: ¿Rey Ruiz apoyaría carrera musical de su nieta?