Westcol asistió a importante evento y habría sido abucheado por los asistentes

La plataforma de Twitch cada vez toma mucha más fuerza y ya son cientos de colombianos que la usan para transmitir y generar dinero por ese medio y uno de los que se encuentra bastante activo es Westcol , quien ha ganado bastante fama gracias a ellos.

El joven suele hablar sin pelos en la lengua sobre diferentes temas, por ese motivo hace poco hizo algunos comentarios sobre la comunidad LGBTIQ+ y habló mal de la ciudad de Ibagué.

"Cuando mencionan Colombia mencionan Medellín, siempre, siempre (…) pa los de Ibagué que viven en ese hijup%$& hueco, eso no pasara... una de las cosas que más me llena a mí por dentro es decir que Ibagué es una mier$#(...", fueron las palabras de Westcol.

Debido a esto, el creador de contenidos ha estado bajo la lupa de los internautas y recordemos que hasta el mismo alcalde de Ibagué habló del tema y dijo que Westcol era una "persona no grata" para la ciudad.

Respecto a los comentarios homofóbicos el hombre dijo durante una transmisión: "Eso si no va conmigo, que hagan sus mier#$% y que el hijue&/% sea cacorr#$, pero que no me traiga acá otro man ni por el put#%/ pues, enciendo esa gonorr#!/ a balin, si le gusta tanto que le den por ese cu&#), le hago otros 17 huecos...".

Algunos días después de haber dicho estos comentarios, Westcol asistió a un gran evento en el Centro de Espectáculos la Macarena, en la ciudad de Medellín, en el que se presentaron Coscolluela, Ñengo Flow, J Álvarez y Darell.

En un momento de show el joven fue invitado a la tarima pero, al parecer, no fue muy bien recibido por los asistentes quienes le chiflaron durante varios minutos.

Esta situación quedó registrada en las cámaras de varios celulares y ya se viralizó en diferentes plataformas digitales recibiendo cientos de comentarios de usuarios que lo llegaron a comparar con Yina Calderón.

