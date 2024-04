Westcol protagoniza nueva polémica al referirse a Yina Calderón: "Pa’ que ella lo sepa"

Yina Calderón y Westcol son dos figuras públicas de las redes sociales, aunque sus caminos no se juntan en cuanto al contenido, hacen parte de los creadores más polémicos del país. La huilense es conocida por su excéntrica forma de ser y las peleas que ha tenido con otras personas del mundo de la farándula; y el antioqueño se destaca por sus controversiales opiniones, sobre algunos temas como el machismo y la comunidad LGTBIQ.

Pues bien, estos nombres volvieron a sonar por un comentario desagradable del streamer, esto lo hizo mientras realizaba una transmisión en la plataforma Kick, en la que el antioqueño es uno de los mejores de Latinoamérica, con números de visualizaciones y seguidores muy altos, que lo posicionan y lo hacen una figura reconocida.

Luis Villa, nombre de pila del creador de contenido, respondió a la pregunta de uno de sus seguidores en la que le dieron si tendría una relación con Yina Calderón o con un hombre, una duda malintencionada que claramente buscaba una respuesta del streamer, quien tiene acostumbrados a sus seguidores a dar estas polémicas declaraciones.

Con su estilo irreverente, Westcol dio una directa y fuerte respuesta en la que dejó claro que las dos opciones son impensables para él, pero llevó todo a los extremos e indicó que: “De la única manera que yo sea gay es por si me ponen a Yina o un hombre. Ahí sí, papi, ahí sí dejo toda mi mier…, te lo digo. Prefiero meterle al ‘man’, a la hora que sea, le entro al socio, le entro al ‘man’. Es de la única forma, ninguna otra forma más existe en el mundo. Pa’ que ella lo sepa y lo anote en la libreta”.

Publicidad

Esto despertó tiempo después la respuesta de Yina Claderón, quien también le lanzó pullas al antioqueño e incluso mencionó a su novia Aida Victoria Merlano, quien está en un delicado proceso judicial: “Lo que pasa es que yo le gusto a él, cuando uno le gusta a alguien y es un frustrado como él, no es capaz de decir de frente, sino que ataca. Pero digo: ‘¿Cómo le voy a gustar si él es gay?’ No sé, Aída, cómo no se ha dado cuenta”. Finalmente, la huilense terminó tirando una advertencia hacia Westcol: “Alguien está por ganarse una demanda…”.

Te puede interesar: El enigma del horóscopo negro y su relación con lo prohibido