Yeison Jiménez da parte de tranquilidad a sus seguidores sobre la salud de su bebé

Yeison Jiménezha compartido nuevos detalles sobre la salud de su hijo menor, Santiago, quien fue recientemente hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a una bronquitis.

La noticia de la enfermedad de su hijo causó gran preocupación entre sus seguidores, quienes se mantuvieron atentos a cualquier novedad.

Santiago, de apenas dos meses, enfrentó una complicada situación de salud que obligó a su padre a enfrentar días de angustia. En una actualización reciente publicada a través de sus historias en Instagram, Yeison Jiménez reveló que su hijo se encuentra en una notable mejoría.

El cantante, originario de Manzanares, Caldas, compartió una foto de él junto a su hijo en casa, mostrando un momento de tranquilidad después de la reciente crisis. "Para todos los que me preguntan: Gracias a Dios ya el bebé está en la casita! Recuperándose", escribió el artista en la publicación.

En la imagen compartida, se puede ver a Jiménez alimentando a su hijo, un gesto que sirvió para tranquilizar a sus seguidores, quienes no dejaron de enviar mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para el pequeño Santiago.

Yeison Jiménez habla de la salud de su bebé /Foto: Instagram @yeison_jimenez

¿Qué le pasó a Santiago?

El 18 de agosto, Yeison Jiménez había compartido con sus seguidores el estado crítico de su hijo. El artista reveló que Santiago había sido ingresado en la UCI debido a una bronquiolitis, una inflamación de las vías respiratorias que afectó severamente su salud. Jiménez expresó su frustración y tristeza en sus redes sociales, describiendo el proceso como "una mier*a" y admitiendo lo difícil que había sido para él mantener sus compromisos mientras su hijo recibía atención médica.

“Estoy un poquito aburrido, muchachos. Les cuento que Santiaguito lleva cuatro días en UCI y en cuidados intermedios. No he subido absolutamente nada, pero sí es un tema que me está dando muy duro”, comentó el cantante para entonces.

