Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: JESSI URIBE INFIEL
ENCUENTRAN SIN VIDA A B KING
BABA VANGA PREDICCIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Horóscopo de hoy 23 de septiembre; los 4 signos que tendrán mal inicio financiero

Horóscopo de hoy 23 de septiembre; los 4 signos que tendrán mal inicio financiero

Desde este 23 de septiembre, los planetas advierten que no todos los signos estarán igual de favorecidos en materia financiera. Estas son las predicciones semanales para cada signo.