Mizada Mohamed destapa los tres signos que serán abundantes este fin de semana

El universo está cerrando el mes de octubre e inaugurando noviembre con una intensa configuración planetaria que promete transformar la vida financiera y profesional.

Esta es una etapa definida por la Luna Nueva y la Luna Creciente, la cual se manifestó desde el 29 de octubre. Esta fase creciente es fundamental, pues favorece que los proyectos y asuntos pendientes tomen impulso y se concreten.

La pieza central de esta configuración es el ingreso de Mercurio al signo de Sagitario, un tránsito que se mantendrá desde el 29 de octubre hasta el 18 de noviembre.



¿Qué signos lideran el éxito financiero?

Las energías predominantes de Agua (Júpiter en Cáncer, Saturno y Neptuno en Piscis, Sol y Marte en Escorpión) potencian la intuición y la percepción, haciéndonos imparables en la detección de oportunidades como lo dice en este video:



Sumado a esto, los movimientos planetarios anuncian una oleada de triunfos económicos y patrimoniales que impactarán positivamente a los doce signos, con menciones específicas para la abundancia:

1. Aries: Para los arianos, la semana del 1 y 2 de noviembre trae consigo triunfo, abundancia y prosperidad. No habrá límites para avanzar en acuerdos, firmas y negociaciones. Mercurio en Sagitario les proporciona grandes beneficios en el área laboral y profesional. Mizada aconseja confiar en el conocimiento propio, pues se vislumbra mucho trabajo y la llegada de una propuesta que brindará gran paz.

2. Tauro: Los taurinos experimentarán cambios patrimoniales que significarán un "gran respiro, gigantesco". Algo iniciado en octubre o noviembre del año pasado comienza a dar resultados y a crecer de forma explosiva, como el bambú. Además, se resolverá papeleo o trámites que llevaban detenidos muchísimo tiempo, marcando un claro avance a su favor.

3. Géminis: La buena fortuna, la abundancia y la prosperidad son un hecho para Géminis. Júpiter en Cáncer les otorga una "llave mágica" para abrir cualquier puerta. Es tiempo de ganar, avanzar y brillar, sin permitir que los "ladrones de sueños" (personas negativas o envidiosas) detengan sus pasos.

Otros signos que también podría teer atracción de la fortuna son:

Cáncer: el planeta de la benevolencia y la abundancia, transitando su propio signo, los cancerianos verán muy buenos cambios patrimoniales. Se espera la llegada del llamado "dinero milagroso"—ingresos o trabajos que no estaban previstos—, resultado directo de su buen proceder.

Leo: Esta es una semana crucial para los Leo. Las puertas de su economía y vida laboral están abiertas de par en par. Todo lo que se solucione o enfrente en esta etapa en materia económica será parte vital de su patrimonio para los próximos meses.

Virgo: Mizada enfatiza que para Virgo "no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar". El universo los está guiando de la mano a la persona y al lugar adecuado. Deben utilizar sus buenas relaciones sociales para acelerar negociaciones y acuerdos, sintiéndose merecedores de la abundancia que el universo tiene para ellos.

Sagitario, conocido por su autenticidad, transparencia y enfoque en encontrar soluciones—nunca excusas—, amplificará la comunicación de manera mágica y maravillosa. Esto se traduce en una claridad de palabra que beneficia todo tipo de acuerdos, ya sea en el ámbito familiar, social o profesional.

Mizada Mohamed insiste en que, con Mercurio en Sagitario, es el momento ideal para "poner las cartas sobre la mesa" y abrir la boca sin temor, sintiéndose merecedores de la abundancia en toda la extensión de la palabra.

Este periodo es crucial, ya que el 9 de noviembre Mercurio entrará en fase retrógrada, extendiéndose hasta el 29 de noviembre.

La astróloga advierte que es imperativo aprovechar esta semana para concretar compras, ventas, negociaciones, firmas de contratos y acuerdos. Durante la retrogradación, es necesario extremar precauciones, usar lupa en las "letritas pequeñitas" y evitar las compras aceleradas o los mensajes equivocados.

Esta semana, que culmina justo en el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, es el momento de actuar y sentir el compromiso con el amor propio y la abundancia. Mizada Mohamed llama a todos a avanzar y brillar, aprovechando esta ventana antes del influjo retrógrado.