Mizada Mohamed revela dos signos que tienen poder económico este 31 de octubre

La reconocida astróloga Mizada Mohamed detalla cómo la alineación de Júpiter está abriendo las puertas de la fortuna, el trabajo y el amor, pero advierte que solo dos signos del zodiaco poseen una "varita mágica" mental capaz de crear la realidad que desean.

El periodo que abarca desde el 29 hasta el 31 de octubre de 2025 está señalado en el calendario astral, según Mizada Mohamed, como un momento de intensa transformación y activación.

Puedes leer: Baba Vanga hace inquietante predicción para 2026 sobre la IA, ¿tomará el control?



La astróloga asegura que este fin de mes está "cargado de energía poderosa" que exige a todos los signos del zodiaco tomar la iniciativa y dejar de lado cualquier atadura o duda.

Este ambiente cósmico no es pasivo: viene con un llamado directo del universo a la acción y la manifestación. El cielo se alinea de manera excepcional durante estos días para que la abundancia toque a nuestra puerta, pero la condición es clara: debemos ser los dueños absolutos de nuestras decisiones.

La prosperidad está marcada en el destino de muchos signos, pero exige fundamentalmente dar un "paso al frente," sobre todo en asuntos de trabajo, dinero y amor.

Aries y Sagitario lideran la fortuna, según Mizada Mohamed

Mizada Mohamed insiste en que nuestra propia mente funciona como una auténtica "varita mágica" con la capacidad de crear la realidad que deseamos.

Publicidad

Mientras el universo ofrece este potencial a todos, la capacidad de materializar deseos se dispara a niveles históricos para los signos de fuego. Los dos signos que se coronan como los más afortunados y potentes en este cierre de ciclo son Aries y Sagitario.

Para estos afortunados, la capacidad de manifestación se encuentra operando al 100%. La clave para canalizar este tremendo caudal de energía es la intención enfocada: deben visualizar y decretar lo que desean con total claridad.

Publicidad

Las puertas están totalmente abiertas, y el único requisito que impone el cosmos es que se atrevan a dar ese paso decisivo hacia adelante sin titubeos.

Puedes leer: La predicción de Mhoni Vidente sobre Petro que pone los pelos de punta, ¿una traición?

Este impulso estratosférico tiene un origen planetario específico: Júpiter, el planeta conocido como el regente del éxito y la abundancia, está actuando completamente a su favor.

Júpiter les está concediendo un impulso extra de fortuna y la promesa de cambios sumamente positivos, con una fuerte inclinación hacia la economía.

Esto significa que, para Aries y Sagitario, la posibilidad de recibir dinero inesperado o una propuesta laboral sorprendente es más alta que nunca.

Es importante recalcar que, aunque el ambiente cósmico es de "gran fortuna", la alerta que emite Mizada no se centra en influencias planetarias negativas, sino en la gestión de la energía personal.

Publicidad

Para cosechar los triunfos que este periodo ofrece, la astróloga aconseja dejar de "pensar tanto" y empezar a "actuar con total convicción". Esto implica soltar las "ataduras del pasado" y no permitir bajo ninguna circunstancia que el "ruido externo" o los comentarios negativos tengan el poder de "apagar el brillo personal".

Otros signos que cosechan estabilidad y triunfo

Publicidad

Aunque Aries y Sagitario lideran el poder de la manifestación, la ola de prosperidad marcada por Júpiter beneficia a otros signos con bendiciones específicas: