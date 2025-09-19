Signos del horóscopo que les romperán el corazón y los que concretarán este 20 de septiembre

El cosmos no se queda quieto y este 20 de septiembre de 2025, las vibraciones astrales de Estrella Vidente pondrán a prueba las emociones, los vínculos afectivos y, en algunos casos, las ilusiones románticas de más de uno de la gran mayoría del horóscopo.

Mientras algunos signos vivirán conexiones intensas y oportunidades para consolidar relaciones, otros deberán enfrentar verdades incómodas sobre sus relaciones amorosas en este día del Amor y Amistad. A continuación, te contamos qué le depara este día a tu signo en el terreno del amor y el desamor:

Puedes leer: Horóscopo Chino: Tres signos que deben cuidar su bolsillo, podrían perderlo todo



Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Un encuentro fortuito puede encender una chispa inesperada. Tu energía magnética está en su punto.Cuidado con decisiones impulsivas: podrías herir a alguien que no lo merece.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Las relaciones estables toman fuerza. Si estás en pareja, es momento de construir hacia el futuro.La terquedad podría pasar factura. No ignores los silencios de tu pareja.

Publicidad

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La comunicación fluirá. Una conversación pendiente puede transformarse en una declaración. Jugar con varias opciones al mismo tiempo puede dejarte solo en todas.

Publicidad

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Un mensaje o gesto del pasado puede reabrir caminos cerrados. Hoy el corazón se activa. No te aferres a lo que duele. Si algo no sana, tal vez debas dejarlo ir.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Estás en el centro de todas las miradas. El magnetismo romántico te acompaña. No confundas atención con afecto genuino. El ego puede jugarte en contra.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Publicidad

El amor se vuelve concreto. Alguien que parecía distante podría dar un paso firme hacia ti. Las exigencias excesivas podrían desgastar una relación que aún tiene potencial.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Publicidad

El equilibrio vuelve a tus emociones. Buen momento para apostar por un nuevo comienzo. Decidir entre dos personas podría generar más caos que claridad.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Las emociones están a flor de piel. Una conexión intensa podría tomar fuerza. La desconfianza puede sabotear lo que apenas está naciendo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El romance podría llegar desde lejos: viajes, redes o nuevas culturas serán el puente. Prometer más de lo que puedes cumplir te meterá en aprietos sentimentales.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Publicidad

Buen día para fortalecer relaciones con bases sólidas. El compromiso te sienta bien. Si sigues mirando al pasado, podrías perder una gran oportunidad en el presente.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Publicidad

La espontaneidad se convierte en tu aliada. Un gesto inesperado puede derretir corazones. No ignores lo que sientes por miedo a parecer vulnerable.

Puedes leer: Los cinco signos del zodiaco que brillarán en dinero y trabajo durante septiembre

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La sensibilidad te conecta con quien realmente vibra en tu frecuencia. Hoy podrías enamorarte. Evita idealizar: no todo lo que brilla es amor verdadero.



Estos son los signos que concretarán una noticia amorosa

Los astros advierten que los signos del horóscopo de Aries, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra y Piscis tendrán un buen pronóstico amoroso para este 20 de septiembre de 2025, debido al movimiento de los astros de Estrella Vidente y el magnetismo que tendrán este día.



Los signos que les irá mal en el amor este 20 de septiembre

Tauro, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Acuario deberán ser más cuidadosos este 20 de septiembre, ya que el ambiente astral puede traer tensiones, revelaciones o decisiones difíciles en lo sentimental, por lo cual, paciencia y comprensión con sus seres queridos durante esta jornada.