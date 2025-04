Maluma en Bogotá: outfits ideales para hombres y mujeres en el Pretty Dirty World Tour

El 3 de mayo se acerca a toda velocidad, y con él el esperado concierto de Maluma en Bogotá, que promete ser una de las grandes noches del año. El Estadio Nemesio Camacho El Campín se llenará de la energía de Pretty Boy y sus seguidores, y como toda gran fiesta, la ropa será una de las protagonistas.

Así que, si no sabes qué ponerte, no te preocupes, porque creadores de contenido en TikTok ya tienen los mejores looks para que te luzcas durante el show.

Si eres de los que busca verse bien pero sin perder la comodidad, el estilo urbano es la clave. Los expertos en TikTok recomiendan un look relajado pero con mucha onda. Un outfit básico pero con estilo es perfecto para esta ocasión.

No se trata solo de ir bien vestido, sino de estar cómod@ para moverse, bailar y disfrutar el concierto sin preocuparse por nada más. Por eso, las recomendaciones apuntan a lo urbano, a lo relajado, a esa ropa que combina estilo con libertad de movimiento.

Las opciones son muchas, y lo mejor es que los videos dejan claro que no se necesita una pinta costosa para verse increíble. Basta con saber combinar lo que se tiene en el clóset, agregarle un detalle llamativo y, sobre todo, ponerle actitud. Esa es la clave para destacar sin pasarla mal.

Y aunque no vamos a decirte exactamente qué ponerte, sí te recomendamos que vayas a darte una vuelta por los clips que están circulando. Ahí verás desde ideas clásicas hasta propuestas más arriesgadas para que armes tu pinta como más te guste. Además, ver a otras personas con estilos distintos puede ayudarte a decidir por qué camino ir.

También se está hablando bastante del clima. Así que si vas a estar en gramilla o en alguna de las tribunas descubiertas, revisa el pronóstico para ese día. Hay quienes ya están incluyendo capas, chaquetas ligeras o hasta accesorios que combinan con todo y sirven para protegerse.

El concierto está programado para el 3 de mayo en El Campín. Las puertas se abrirán desde las 3:00 p. m. y el show empezará a las 8:00 p. m., así que asegúrate de llevar ropa que te funcione durante varias horas. Recuerda que será un espectáculo 360, con Maluma en el centro de la cancha, rodeado de fanáticos por todos lados.

No te quedes atrás. Si todavía no sabes qué ponerte, date una pasada por los contenidos que están circulando y arma tu mejor outfit.

