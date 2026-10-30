Dragon y Caballero revelaron por qué se distanciaron durante un tiempo: “Prefiero tu amistad”

El dúo cartagenero Dragon y Caballero, referente de la música urbana tropical, visitó la cabina de El Klub de La Kalle, donde hablaron sobre diferentes momentos de su trayectoria y las razones que los llevaron a separarse durante varios años.

Más de una década después de su distanciamiento en 2014, los artistas compartieron en entrevista los motivos que los llevaron a poner en pausa el proyecto cuando atravesaba uno de sus momentos de mayor éxito, así como las circunstancias que propiciaron su reencuentro y regreso a los escenarios.

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¿Por qué se separaron Dragon y Caballero?

En 2014, cuando la agrupación disfrutaba de un amplio reconocimiento comercial gracias a canciones como Fruta prohibida y Se siente bien, sus integrantes tomaron la decisión de detener el proyecto y continuar sus carreras por separado.

Según relataron en los micrófonos de El Klub de La Kalle, el rápido crecimiento de la estructura de trabajo alrededor del dúo terminó por transformar la dinámica que tenían en sus inicios.

"Cuando nosotros estábamos en nuestro prime, teníamos un equipo de trabajo mucho más grande que cuando empezamos. Ya no éramos los amigos que iniciaron el proyecto; estábamos muy distanciados y había mucha gente haciendo ruido", mencionaron.

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Ante las tensiones y las diferencias que comenzaron a surgir, Dragon, cuyo nombre es Armando Páez, propuso hacer una pausa para preservar la amistad que los unía. "Llegó un momento en que dije: 'Bro, yo prefiero de verdad conservar tu amistad y no seguir en esto. Hagamos una pausa'", recordó.

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A esta situación también se sumaron contratos desfavorables y diferencias con algunos representantes artísticos de aquella época, quienes, según explicaron, no tenían una visión a largo plazo sobre el potencial del grupo.

¿Por qué decidieron reunirse nuevamente Dragon y Caballero?

El regreso de Dragon y Caballero no se dio de manera repentina, sino que fue el resultado de un proceso paulatino en el que influyeron la insistencia de Caballero, el cariño de sus seguidores y una transformación personal de Dragon.

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Durante los años en los que estuvieron separados, las canciones del dúo continuaron acumulando millones de reproducciones en las plataformas digitales. Donny Caballero mantuvo el contacto con su compañero y le compartía cifras que demostraban que su música seguía vigente.

"Nosotros merecemos un cierre real... Siento que le quedamos debiendo unos intereses a ese público que nos quiere mucho", expresó Caballero durante la entrevista.

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La influencia de J Balvin en Dragon y Caballero

Otro momento importante ocurrió cuando el artista urbano J Balvin los invitó a cantar en uno de sus conciertos. Esa presentación les permitió comprobar la respuesta del público y el cariño que todavía despertaban sus canciones.

Por su parte, Dragon contó que durante un tiempo vivió en Los Ángeles y Las Vegas, donde se alejó de la industria musical para concentrarse en proyectos audiovisuales y en su vida familiar. Sin embargo, reconoció que llegó a sentirse desconectado de su faceta artística.

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En su búsqueda por recuperar esa conexión, inició procesos de meditación que posteriormente lo llevaron a vivir una experiencia con ayahuasca en Colombia.

"Me di cuenta de que era una persona muy egocéntrica y no me daba cuenta... Entendí que tú no eres el centro del mundo y que hay que trabajar el cuerpo, la mente y la parte espiritual", relató. Después de ese proceso personal, el cantante decidió contactar nuevamente a su compañero para proponerle el regreso del dúo.

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"Le dije: 'Doni, creo que ya tengo al Dragon y ahora sí vamos a regresar'", recordó. Sin embargo, antes de concretar el retorno, ambos artistas acordaron resolver antiguos compromisos contractuales y conformar un equipo de trabajo que estuviera alineado con sus objetivos actuales.