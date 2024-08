Este es el verdadero significado de la canción 'Como la flor' de Selena Quintanilla

Esta canción, lanzada en 1992, se ha convertido en un himno para muchos que han experimentado el desamor y la pérdida. El tema explora la metáfora de una relación que, como una flor, floreció bellamente pero con el tiempo se marchitó.

La canción describe cómo, a pesar del sufrimiento causado por una ruptura, se desea lo mejor a la pareja que ha encontrado un nuevo amor, mostrando una madurez y aceptación del final de la relación.

La letra de 'Como la flor' inicia con una línea que se ha vuelto icónica: "Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor". Estas palabras encapsulan la esencia del tema: una despedida llena de buenos deseos a pesar del dolor que deja una relación terminada.

Selena, con su poderosa voz, capturó la tristeza y la fuerza necesarias para seguir adelante.

Este éxito de Selena forma parte de su tercer álbum de estudio, 'Entre en mi mundo', lanzado en mayo de 1992. La canción no solo destaca por su letra conmovedora sino también por la capacidad de Selena para conectarse con su público.

Selena Quintanilla, conocida como la 'Reina del Tex-Mex', comenzó su carrera a una temprana edad y rápidamente se convirtió en un ícono cultural.

Su capacidad para mezclar ritmos populares de México y Estados Unidos le permitió conquistar las listas de éxitos. 'Como la flor' es una de sus canciones más emblemáticas y tristes.

Letra completa de 'Como la flor' de Selena Quintanilla

Yo sé que tienes un nuevo amor

Sin embargo, te deseo lo mejor

Si, en mí, no encontraste felicidad

Tal vez, alguien más te la dará

Como la flor (como la flor)

Con tanto amor (con tanto amor)

Me diste tú

Se marchitó

Me marcho hoy

Yo sé perder

Pero, ay, cómo me duele

¡Ay, cómo me duele!

Si vieras cómo duele perder tu amor

Con tu adiós, te llevas mi corazón

No sé si pueda volver a amar

Porque te di todo el amor que pude dar

Como la flor (como la flor)

Con tanto amor (con tanto amor)

Me diste tú

Se marchitó

Me marcho hoy

Yo sé perder

Pero, ay, cómo me duele

¡Ay, cómo me duele!

Como la flor (como la flor)

Con tanto amor (con tanto amor)

Me diste tú

Se marchitó

Me marcho hoy

Yo sé perder

Pero, ay, cómo me duele

¡Ay, cómo me duele!

¡Ay, cómo me duele!

