Letra completa de 'Última', canción con la que Shakira se despide de Piqué; estrenó video

Este 22 de marzo de 2025, Shakira sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del video de "Última", una emotiva balada que marca su despedida definitiva de Gerard Piqué.

Este estreno coincidió con el primer aniversario de su álbum número 12 de estudio, "Las mujeres ya no lloran", una producción que ha sido testimonio de su resiliencia y evolución artística.

"Última" se destaca como una de las composiciones más personales de Shakira. En entrevistas anteriores, la artista confesó que esta canción surgió de una necesidad imperiosa de expresar sentimientos que aún llevaba consigo tras su ruptura.

A pesar de que los plazos de entrega del álbum ya habían finalizado, Shakira insistió en incluirla, describiéndola como una pieza que necesitaba "sacar como sea".

Publicidad

El video de "Última" complementa la emotividad de la letra. En él, se observa a Shakira recorriendo calles y estaciones de metro, reflejando una introspección profunda.

Shakira, cantante colombiana Foto: Instagram @shakira

La simplicidad visual, acompañada por el sonido melancólico del piano, resalta la vulnerabilidad y autenticidad de la artista en este capítulo de su vida.

Publicidad

La letra de la canción aborda la pérdida del amor y las diferencias irreconciliables que llevaron a la separación, con frases como: "Se me perdió el amor a mitad de camino, ¿cómo es que te cansaste de algo tan genuino?".

Este lanzamiento se produjo en medio de la gira "Las mujeres ya no lloran", con la que Shakira ha recorrido Latinoamérica. Entre el 19 y el 30 de marzo, la artista programó siete conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, cada uno con una asistencia aproximada de 65,000 personas.

Durante su segunda presentación en la capital mexicana, Shakira ofreció una sorpresa especial al interpretar "Ciega, sordomuda" acompañada de mariachis, rindiendo homenaje a la cultura mexicana y demostrando su versatilidad artística.

Además de su gira, Shakira inauguró en Ciudad de México una experiencia museística temporal titulada "Shakira. Estoy aquí experiencia" . Este espacio, ubicado en la colonia Roma, ofrece a los fans una visión íntima de su trayectoria, exhibiendo instrumentos, vestuarios y fotografías inéditas.

Publicidad

La muestra estará abierta durante 10 días y coincide estratégicamente con sus conciertos en la ciudad, brindando a los seguidores una inmersión completa en el universo de la artista.

Letra completa de 'Última' de Shakira

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora

He decidido estar sola

Se me perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora

Debo aprender a estar sola

Se nos perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido