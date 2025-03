Así le fue a Shakira en su primer concierto en México; estadio a reventar

Este miércoles Shakira inauguró su concierto, donde con diamantes en lugar de lágrimas pudo brillar en México, convirtiéndose en la primera mujer en presentarse siete veces en el estadio GNP Seguros de la ciudad de México, el cual puede albergar alrededor de 65.000 fanáticos.

En su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' la colombiana se ha vuelto más inquebrantable pues su gira que ya factura millones de dólares, ha podido deslumbrar a sus fanáticos que con cada noche de concierto en la capital mexicana, inició abriendo sus conciertos acompañada de cien personas vestidos de plateado en su icónica entrada 'Camina con la Loba'.

El concierto que empezó al ritmo de electropop de Bizarrap y de la canción 'La Fuerza', la barranquillera con sus movimientos de cadera inició su concierto con unas hora de retraso, está siendo la primera fecha de once que tiene planea dar en el país azteca.

Shakira le habló a sus fanáticos que con voz nostálgica dijo, “ Es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado. Estamos batiendo un récord histórico y hoy les voy a dar todo lo que tengo. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana ”, pues no había pisado los escenarios de la capital mexicana desde 2018.

En el Show que ofreció la colombiana en suelo mexicano, los amantes de la música de Shakira se unieron disfrazados como una manada que representa todas sus épocas, y a lo lejos se puede apreciar la danza de las pelucas moradas de la canción 'La institución' que inició en el año 2000.

Según indicaron los seguidores de Shakira la cantante barranquillera evoluciona y también manifestaron que mujeres y hombres la admiran demasiado , “nos identificamos con ella porque es un diamante que brilla y factura sola” dijeron algunos fanáticos.

Una incondicional seguidora dijo “Es un mujerón, es alguien a quien se admira. Ha vivido lo que muchas mujeres han pasado, la separación, el divorcio y salir adelante con sus dos hijos, increíble” , al recordar el doloroso momento que vivió la barranquillera con la separación de Gerard Pique en 2022.

Esos mismos sentimientos los compartió Edgar Lima, quien dijo que se gastó más de 80.000 pesos mexicanos (cerca de 4.000 dólares) por asistir a todos los conciertos de la colombiana en México, “estos tres años no han sido un camino de rosas, pero he aprendido que la caída no es el final, es un vuelo más alto” .

Shakira empezó a cantar a sus 14 años, y con su espectacular voz pudo interpretar sus icónicas canciones como Antología (canción favorita por el público mexicano), 'Hips don't lie', 'waka waka' y 'Monotonía'.

