Link para comprar boletas para el concierto de Green Day en Colombia

El calendario musical en Colombia para 2025 continúa expandiéndose, y una de las citas más esperadas por los amantes del punk rock ya tiene fecha confirmada. Green Day, la legendaria banda estadounidense, regresa al país el próximo 24 de agosto como parte de su gira mundial The Saviors Tour.

El concierto se llevará a cabo en el nuevo Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, un escenario preparado para recibir a miles de fanáticos en un evento que promete ser inolvidable.

El grupo conformado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool no solo ofrecerá un show cargado de clásicos, sino que también celebrará dos aniversarios clave: los 30 años del icónico álbum Dookie y los 20 años de American Idiot, dos producciones que redefinieron el punk rock moderno.

Canciones como Basket Case, Holiday, When I Come Around, American Idiot y Wake Me Up When September Ends volverán a sonar en vivo en suelo colombiano, en un espectáculo que fusiona nostalgia, potencia sonora y crítica social.

La última vez que Green Day visitó Colombia fue en 2017, dejando a sus seguidores con ganas de más espectáculo. Ahora, tras ocho años de ausencia, regresan con una producción renovada y un montaje visual de alto nivel que buscará superar todas las expectativas.

Preventa y link para comprar boletas del concierto de Green Day

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma oficial de TicketLive en el siguiente enlace:

El calendario de venta de boletas es el siguiente:



Preventa para clientes Claro: comienza el 21 de mayo a las 9:00 a.m.

comienza el 21 de mayo a las 9:00 a.m. Preventa exclusiva para clientes Falabella: inicia el 21 de mayo a las 10:00 a.m.

inicia el 21 de mayo a las 10:00 a.m. Venta al público general: a partir del 23 de mayo a las 10:00 a.m.

¿Cuánto cuestan las entradas para Green Day en Colombia?

Los precios para asistir a este esperado concierto oscilan entre los $263.000 y los $841.000, dependiendo de la ubicación elegida dentro del recinto. Dado el histórico musical de la banda y la magnitud del evento, se espera una alta demanda desde los primeros minutos de preventa.

Bad Nerves Invitado especial de Green Day

El espectáculo contará además con la participación de la banda británica Bad Nerves, reconocida por su estilo garage punk y su potente puesta en escena. Este grupo complementará la noche con una dosis extra de energía, preparando el ambiente ideal para la llegada de los californianos al escenario.

La productora Páramo Presenta, responsable de eventos masivos como el Festival Estéreo Picnic, será la encargada de traer de vuelta a Green Day, con el compromiso de garantizar una organización de primer nivel.