Miguel Morales hace anuncio político de cara a próximas elecciones; ¿se volverá a lanzar?

En el marco del Festival de la Leyenda Vallenata , Miguel Morales no solo enamoró al público con su música y carisma, sino que también dejó a muchos sorprendidos con una declaración que va más allá de los escenarios. El maestro del vallenato aprovechó su presencia en el evento para hablar de su vida, su carrera y de un nuevo proyecto político que involucra a su familia.

Durante una conversación emotiva con La Kalle, Morales compartió cómo su conexión con el público sigue tan fuerte como hace 40 años. Entre recuerdos, anécdotas y muestras de afecto de sus fans, el artista habló con sinceridad sobre su paso por la política y reveló que, aunque él mismo se ha lanzado varias veces a la alcaldía, ahora es momento de apoyar una nueva generación.

Miguel Morales habla de su futuro en la política

“Dios es el que toma las decisiones”, expresó el cantante. “Tal vez él me ha querido alejar de la corrupción, pero eso no significa que me aleje del servicio", dijo justo antes de anunciar que su hija Basandrit Morales se postulará al concejo municipal.

"Por eso hoy anuncio con orgullo que mi hija se lanzará al Concejo”, afirmó Morales, dejando claro que su vocación por ayudar a la comunidad sigue viva, aunque desde otro rol.

La Kalle organizó un momento especial en el que una fan de la dinastía Morales pudo compartir su cariño y agradecerle por décadas de inspiración musical. Fue una videollamada con una fan, un instante cargado de emoción, en el que quedó claro el profundo vínculo entre el cantante y su audiencia.

Miguel Morales se comparó con el Chavo del Ocho

Miguel Morales aprovechó este espacio con La Kalle para reflexionar sobre su carrera y el impacto de sus canciones en diferentes generaciones. “Yo digo que soy como el Chavo del Ocho: paso de generación en generación”, dijo con una sonrisa, mientras recordaba cómo sus letras se han convertido en himnos para jóvenes y adultos por igual.

Su legado, según él mismo, no se limita a la música. Aunque la política le ha traído algunos tropiezos, Morales cree en su potencial como herramienta de transformación social. “La política me gusta porque se puede servir”, afirmó, recalcando que su motivación principal siempre ha sido ayudar y construir.

Miguel Morales reafirma su amor por el público y su deseo de seguir inspirando

A sus más de 40 años de carrera, Miguel Morales sigue recorriendo escenarios dentro y fuera del país, llevando alegría con su música y su mensaje de esperanza. Durante el festival, no solo se mostró agradecido con sus seguidores, sino también convencido de que aún le queda mucho por compartir.

El anuncio político sobre su hija no fue un adorno más en la entrevista, sino una muestra clara del compromiso del artista con su comunidad. Morales expresó su confianza en el talento y carácter de Basandrit, y dejó en claro que la formación que ha recibido la prepara para asumir este nuevo reto con seriedad.

