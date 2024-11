Popular al Parque: Ciro Quiñonez pone a cantar al Simón Bolívar con 'Regalada sales cara'

Popular al Parque comenzó con toda su energía arriba este sábado 16 de noviembre, y desde temprano, el público ya sentía que la jornada iba a ser algo especial.

El primer día del evento trajo consigo una mezcla explosiva de música popular, con el talentoso Ciro Quiñonez subiendo al escenario para poner a todos a gozar.

Desde que las luces iluminaron su show, la gente se desbordó en aplausos, sabiendo que la fiesta hasta ahora empezaba.

Ciro, nacido en Cúcuta, Norte de Santander, se adueñó del espacio con su inconfundible estilo, que fusiona ritmos con la música popular.

Su voz, fuerte y llena de sentimiento, conectó de inmediato con todos los asistentes. El ambiente ya estaba cargado de emoción cuando empezó a sonar 'Regalada sales cara', uno de sus éxitos más sonados, y la multitud no tardó en corear cada palabra de la canción.

"Esta noche es para ustedes, mis parceros", dijo Ciro entre canción y canción, como si cada gesto y palabra fuera una invitación a vivir el momento.

Luego de 'Regalada sales cara', siguió con 'Dolida', una de esas canciones que se sienten en el alma, especialmente para aquellos que han pasado por una mala racha en el amor. La gente coreaba con fuerza, como si se tratara de un himno para todos los corazones rotos.

El concierto se hizo cada vez más intenso. A medida que Ciro avanzaba con su repertorio, no podía faltar 'Pregúntele a mi ex', un tema que no solo es un éxito en las plataformas, sino que ha marcado a muchos por su letra directa y sincera.

Los asistentes, que ya estaban completamente entregados, sabían que el concierto de Ciro Quiñonez no solo era una serie de canciones, sino una invitación a revivir esos momentos de amor, desamor y, sobre todo, a sentir la fuerza de su tierra natal, Norte de Santander, en cada canción.

