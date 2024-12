Tutaina, Noche de Paz y más villancicos para cantar en esta Navidad; letras completas

Este sábado 7 de diciembre se celebra el tradicional día de las velitas celebrado durante la noche y la madrugada del 8. Este día marca el inicio oficial de la temporada navideña en el país y tiene profundas raíces religiosas y culturales.

La celebración está vinculada al dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, proclamado oficialmente por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Los fieles en todo el mundo comenzaron a encender velas y faroles como símbolo de devoción a la Virgen, un gesto que en Colombia se convirtió en tradición arraigada.

Y es que precisamente esta fecha marca el inicio de la Navidad en Colombia, tradiciones que nos unen en familia y los villancicos son, sin duda, una de las costumbres más queridas y arraigadas.

Estas canciones son el alma de las novenas y las reuniones decembrinas, llenando los hogares de alegría, fe y un toque de nostalgia. A continuación, te presentamos las letras completas de cuatro de los villancicos más populares que no pueden faltar en esta temporada.

1. Letra completa de Tutaina Tuturumá

Un clásico infaltable en las novenas, este villancico tiene un ritmo alegre que anima cualquier reunión.

Los pastores de Belén

Vienen a adorar al niño

La Virgen y San José

Lo reciben con cariño

Los pastores de belén

Vienen a adorar el niño

La Virgen y San José

Los reciben con cariño

Tres reyes vienen también

Con incienso, mirra y oro

A ofrendar, a Dios, su bien

Como el más grande tesoro

Tres reyes vienen también

Con incienso, mirra y oro

A ofrendar, a Dios, su bien

Como el más grande tesoro

Vamos todos a cantar

Con amor y alegría

Porque acaba de llegar

De los cielos el Mesías

Vamos todos a cantar

Con amor y alegría

Porque acaba de llegar

De los cielos el Mesías

2. Letra completa de Los peces en el río

Este villancico resalta el espíritu de la Navidad con su mensaje de humildad y amor por el nacimiento del Niño Jesús.

Pero mira como beben los peces en el río

Pero mira como beben por ver a Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer

La virgen se está peinando

Entre cortina y cortina

Sus cabellos son de oro

Y el peine de plata fina

Pero mira como beben los peces en el río

Pero mira como beben por ver a Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer

La virgen lava pañales

Y los tiende en el romero

Los pajarillos cantando

Y el romero floreciendo

Pero mira como beben los peces en el río

Pero mira como beben por ver a Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer

La virgen se está lavando

Con un poco de jabón

Se le han pintado las manos

Manos de mi corazón

Pero mira como beben los peces en el río

Pero mira como beben por ver a dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer

Pero mira como beben los peces en el río

Pero mira como beben por ver a Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer

3. Letra completa de Mi burrito sabanero

Con su pegajoso ritmo, este villancico es uno de los favoritos de grandes y pequeños.

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki

Tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito

Que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki

Tuki tuki tuki tu

Apúrate mi burrito

Vamos a ver a Jesús

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki

Tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito

Que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki

Tuki tuki tuki tu

Apúrate mi burrito

Vamos a ver a Jesús

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

4. Letra completa de Noche de Paz

Este es

un villancico que invita a la reflexión y al recogimiento, ideal para la noche del 24 de diciembre.

Noche de paz, noche de amor

Todo duerme alrededor

Entre los astros que esparcen su luz

Bella, anunciando al niño Jesús

Brilla la estrella de paz

Brilla la estrella de amor

Noche de paz, noche de luz

Ha nacido Jesús

Pastorcillos que oíd anunciar

No temáis cuando entréis a adorar

Que ha nacido el amor

Que ha nacido el amor

Desde el pesebre del niño Jesús

La Tierra entera se llena de luz

Porque ha nacido Jesús

Entre canciones de amor

Los villancicos son más que canciones, son la conexión perfecta entre tradición y familia. Al entonarlos, revivimos recuerdos de infancia y fortalecemos los lazos con nuestros seres queridos. No importa si no cantas afinado, lo importante es disfrutar del momento y dejar que el espíritu navideño llene tu hogar.

