VIDEO: Presentación de Madonna y Sabrina Carpenter en Coachella 2026 ¡Nadie lo esperaba!

El Empire Polo Club de Indio, California, se convirtió en el epicentro de un terremoto musical que nadie vio venir, pero que todos deseaban.

Justo cuando el show de Sabrina Carpenter parecía haber alcanzado su punto máximo en el segundo fin de semana de Coachella 2026, la atmósfera se transformó por completo.

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Tras interpretar su éxito “Juno”, los primeros acordes de un himno universal retumbaron en el desierto: “Vogue” comenzó a sonar y, entre la euforia colectiva, la Reina del Pop emergió de las sombras para reclamar su trono.



La química visual fue inmediata. Ambas artistas lucieron una estética perfectamente coordinada, con melenas rubias impecables y corsés de encaje que recordaban la época dorada de las divas del pop.

Esta unión no fue solo un capricho del destino; representó un cierre de ciclo significativo para Madonna, quien recordó ante una multitud vibrante que exactamente hace dos décadas, el 18 de abril, pisó ese mismo festival para presentar por primera vez en Estados Unidos su aclamado álbum Confessions on a Dance Floor.

La interacción entre las dos estrellas fluyó con una mezcla de respeto y picardía. “Muchas gracias por invitarme a tu show”, lanzó Madonna con la seguridad que solo los años otorgan, a lo que Carpenter, sin titubear, respondió: “No hace falta agradecer, Madonna. Puedes tener lo que quieras”.

Incluso hubo espacio para el humor cuando la leyenda de 67 años bromeó sobre el hecho de que, por primera vez en su carrera, compartía escenario con alguien más baja que ella, lo que provocó un divertido “¡Amén!” de parte de Sabrina.

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El repertorio fue una montaña rusa de nostalgia y futuro. Además de los pasos de baile coreografiados para "Vogue", el dúo sorprendió al interpretar una canción inédita titulada “I Feel So Free”, la cual ya se perfila como un próximo éxito tras haber sido escuchada recientemente en emisoras especializadas.

La actuación culminó con una versión poderosa de “Like a Prayer”, respaldada por un coro femenino y una puesta en escena que Sabrina denominó como el universo “Sabrinawood”.

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Más allá del espectáculo, Madonna aprovechó el micrófono para compartir un mensaje centrado en la comunicación y la convivencia, evitando cualquier roce en una etapa que definió bajo la influencia de la luna nueva en Tauro.

El plato fuerte para los seguidores de la Reina del Pop llegó con la confirmación de su próximo gran proyecto: el 3 de julio se lanzará Confessions II (o Confessions On A Dance Floor: Part II), una secuela directa de su exitoso disco de 2005 que promete retomar los sonidos electrónicos y de pista de baile que la redefinieron hace veinte años.

Este encuentro generacional no solo validó el ascenso meteórico de Sabrina Carpenter, quien también contó con cameos de figuras como Terry Crews y Geena Davis en su set, sino que reafirmó que la relevancia de Madonna sigue intacta, capaz de generar un impacto global con tan solo una frase: “Strike the pose”.