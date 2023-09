Las cinco mejores cosas para combatir el aburrimiento y ser más productivo

Sentir aburrimiento es inevitable, nuestra mente está acostumbrada a recibir estímulos constantemente y a estar ocupada, así que, cuando lo quitamos eso no sabe cómo reaccionar o entretenerse a sí misma, depende de nosotros mantenerla activa y darle algo que hacer.

Lo primero que debes saber es que es algo subjetivo y está en tu cabeza, puedes sentir aburrimiento haciendo algo que a los demás les divierte o les parece interesante, así que tienes el poder de cambiarlo, se trata de estar presente en el momento, en intentar sacarle provecho a cada experiencia y encontrar un lado positivo que te ayuda a transformarla.

En esta ocasión, te contamos las cinco mejores cosas que puede hacer para combatir el aburrimiento y ser más productivo en tu día a día.

Agrega la palabra meditación a la actividad aburrida

La meditación es una de las técnicas de wellness más populares, se usa para muchas cosas (desde el sexo hasta el fitness) y, de acuerdo con los expertos, puede ayudar a mejorar tu concentración, a reducir el estrés y la ansiedad, y lo menos es que puedes usarla para dejar de estar aburrido, o por lo menos para sacarle provecho a una situación poco divertida.



Aprovecha la oportunidad

¿No puedes escapar de esa situación aburrida? Entonces aprovéchala, involúcrate e intenta aprender algo nuevo de la experiencia, si inviertes suficiente tiempo, puedes descubrir que esa actividad tal vez no es tan aburrida y que hay un lado positivo en todo eso. Intenta buscar un dato interesante o darle un enfoque nuevo que resulte más interesante.



Pretende ser un periodista o un científico

Estudia todo a tu alrededor, encuentra algo nuevo o un detalle que los demás no han notado, eso puede ayudarte a lograr que las cosas se vuelvan más interesantes y dejen de aburrirte.



Encuentra un refugio

No, no quiere decir que corras a esconderte debajo de la silla hasta que todo termine, sino en un refugio mental, intenta pensar en otras cosas (algo interesante, no en tu lista de pendientes), ponte a ver las fotos de tus amigos en tu teléfono, escucha un podcast (hay unos muy interesantes de crímenes reales) o ponte a organizar tus planes para el fin de semana.



Encuentra una forma de ser agradecido

No todos tienen el tiempo y el lujo de sentirse aburridos, piensa en eso cuando estás en una situación o actividad que no te parece tan entretenida.