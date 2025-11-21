Plan GRATIS para el fin de semana en Bogotá; hay muestras gastronómicas

La Cámara de Comercio de Bogotá anunció la realización del Festival +Talante 2025. Este encuentro, programado para los días 21, 22 y 23 de noviembre.

El escenario elegido para esta congregación es el Centro de Eventos del Parque Mundo Aventura (Carrera 71D 1-14 Sur). Este espacio acogerá una asistencia esperada de alrededor de 3.000 personas.

El Festival +Talante 2025 es un encuentro que celebra el talento y creatividad de los ciudadanos.



El enfoque principal del Festival +Talante es la generación de ecosistemas de apoyo y la provisión de herramientas concretas para el progreso de la base empresarial de Bogotá.



Se contará con una muestra significativa de ofertas con lo mejor del talento local, donde más de 200 emprendimientos asociados al segmento socioeconómico popular exhibirán sus capacidades y productos.

La agenda cultural y académica se presenta como uno de los pilares más atractivos del encuentro. Entre las actividades confirmadas, se encuentran catas de café, shows de barismo, y desfiles de moda protagonizados por el talento local.

Los asistentes también podrán disfrutar de amplias muestras gastronómicas y una nutrida agenda cultural.

El sábado 22 de noviembre, la agenda académica cobrará especial relevancia con la intervención de figuras públicas.

El creador de contenido Estiwar G presentará su conferencia titulada ‘Positivo para + Talante con sabor a barrio’, programada entre las 11:30 a.m. y las 12:30 p.m.

Más tarde, ese mismo día, el mentor empresarial René Guerrero ofrecerá la charla ‘De sobrevivir a prosperar’ a las 3:00 p.m.. Finalizando la jornada, la comunicadora y periodista Ana Milena Gutiérrez.

Es importante destacar para el público que el acceso al Festival +Talante en el Centro de Eventos es completamente gratuito. Las personas interesadas en asistir deben formalizar su inscripción a través del sitio web oficial de +Talante, cuya dirección es https://mastalante.com/.

Si bien el ingreso al festival no tiene costo, el acceso a las atracciones del Parque Mundo Aventura mantendrá su tarifa normal durante los tres días del evento.