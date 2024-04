A ‘Beba' del Desafío XX le dio un ‘yeyo’ en plena prueba

Valerie de la Cruz Millán, mejor conocida como 'Beba', una joven barranquillera de 25 años, quien en su vida cotidiana se desenvuelve como modelo y artista, se convirtió en el centro de atención en el arranque del 'Desafío XX'. Durante la primera prueba de resistencia para la conformación de equipos, 'Beba' se destacó, lamentablemente, como la primera en sucumbir, colocando a su equipo en una posición desfavorable desde el principio.

La tempestuosa jornada del 'Desafío XX' comenzó este primero de abril con un espectáculo lleno de emociones y tensiones habituales. Sin embargo, entre los destellos de valentía y perseverancia, surgió un incidente que dejó perplejos a los televidentes, debido a la "pataleta de 'Beba'", una de las concursantes aparentemente más frágiles del grupo. 'Beba' desató la ira de su equipo debido a su desafortunado suceso.

El drama no tardó en desplegarse cuando, en la segunda prueba, mientras los participantes se dirigían hacia la Ciudadela del Desafío, 'Beba' se sintió mal y tuvo que detenerse para recuperarse. Esta pausa inesperada generó un retraso para su equipo, sembrando la frustración entre sus compañeros.

El punto crítico llegó durante la carrera en la que los concursantes estaban atados entre sí, cuando 'Beba' colapsó debido al esfuerzo. Sus compañeros, conscientes de la importancia del tiempo en la competencia, se vieron obligados a asistirla, animarla y cargar con ella para continuar el recorrido. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de solidaridad pronto se convirtió en ira hacia 'Beba' cuando, una vez llegaron a su destino, su actitud no fue la esperada.

La participante, lejos de mostrar gratitud por el apoyo recibido, expresó su descontento y lanzó quejas hacia su equipo, lo que desencadenó un conflicto interno. La compasión inicial se transformó en resentimiento por parte de sus compañeros y muchos espectadores que observaban atónitos su comportamiento.

El incidente no pasó desapercibido para la audiencia, que no dudó en expresar su opinión a través de las redes sociales, comparando el comportamiento de 'Beba' con otras figuras polémicas del programa en el pasado. La controversia estaba servida, y la joven barranquillera se encontraba en el epicentro de la misma.

