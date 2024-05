Conmovedora decisión de un niño tras ser engañado por influencer

Un video que circuló en redes sociales ha causado indignación entre los internautas. Carolina Cazadora, una influenciadora española conocida por sorprender a la gente con preguntas aleatorias y regalos, protagonizó una escena controvertida en la que terminó ilusionando a un niño que ansiaba un regalo para su familia.

Durante una de sus dinámicas en las calles de Madrid, Carolina pidió a un niño que dibujara algo que quisiera tener en su casa en solo 5 segundos. El menor, emocionado por la oportunidad, rápidamente dibujó una nevera y explicó que su familia necesitaba una nueva porque la suya se había dañado y su padre estaba ahorrando para comprar una.

Sin embargo, la influenciadora sorprendió al niño al cambiar su decisión inicial de comprarle una nevera. En lugar de ello, decidió obsequiarle una consola PlayStation 5. Al recibir el regalo, el niño se mostró visiblemente decepcionado y preguntó si podía venderla. Carolina le respondió que podía hacer lo que quisiera con ella, pero su cambio de rumbo dejó a muchos espectadores molestos.

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, con numerosos usuarios criticando a la influenciadora por no cumplir con la expectativa del niño y optar por regalarle algo que no necesitaba. Algunos comentarios resaltaron la falta de responsabilidad de Carolina y la acusaron de insensible por anteponer el entretenimiento y la popularidad en redes sociales a las necesidades reales del menor.

Publicidad

"La falta de empatía de la influenciadora es evidente. El niño dejó claro lo que necesitaba, y ella lo dejó con una consola que probablemente no le sirva tanto como una nevera", fue uno de los comentarios que expresaron el descontento generalizado en las redes sociales.

Este incidente ha abierto un debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido en línea, y si sus acciones pueden perjudicar a quienes participan en sus dinámicas. En este caso, la decisión de Carolina Cazadora ha dejado a muchos cuestionando su ética y motivaciones a la hora de crear contenido para sus seguidores.

Publicidad

Te puede interesar: Hombre que noqueó a otro en Bogotá revela lo que en realidad pasó