De no creer, colombiana consiguió la visa en tan solo cuatro días; Chat GPT fue clave

El proceso para solicitar la visa americana casi siempre es largo y estresante. Las citas con la embajada pueden demorar hasta dos años , dependiendo de cómo estén las relaciones entre ambos países.

Sin embargo, este proceso no fue difícil para Karen Agudelo, una colombiana que afirmó haber conseguido la visa americana en tan solo cuatro días , gracias a los consejos que le dio ChatGPT. Esta inteligencia artificial le ayudó a prepararse para la entrevista con el consulado estadounidense.

Además de eso, Karen contó en un video que publicó en su red social TikTok cómo hizo este proceso sola y con la ayuda de videos en YouTube . No necesitó de ningún abogado ni de ninguna agencia de trámites de visa para diligenciar el formulario que solicita esta entidad.

“Me metí a la página de la embajada y diligencié un formulario (DS-160). Lo hice yo solita y sin asesoría de nadie. Empecé a mirar muchos videos en TikTok y busqué algunos en YouTube sobre cómo diligenciar este formulario , y lo diligencié respondiendo con la verdad” , afirmó Agudelo.

¿Qué tan importante es la foto para solicitar la visa americana?

Karen Agudelo también explicó cómo se tomó la foto solicitada por la embajada: “ Yo misma me tomé la foto. De hecho, ni siquiera me había bañado . Fui, me peiné un poquito, me tomé la foto y quedó bien”, dijo Karen en el video.

Durante este proceso, Karen realizó el pago correspondiente para poder solicitar la visa . La cita le fue asignada para dentro de un año : “ Yo me dije: ‘Esperemos, no hay afán’, y voy a ir mirando si la puedo adelantar, porque había visto casos de muchas personas que la iban adelantando" , expresó.

Publicidad

“El lunes ingresé a la página a ver si podía reprogramar la cita y me aparecía una para el 9 de abril… o sea, a los tres días” , afirmó Karen.

Agregó que solo le faltaba un paso antes de presentarse a la entrevista, la toma de huellas. No obstante, también comentó que fue un proceso fácil y que logró sacar ambas citas para el mismo día.

Publicidad

“La cita para la toma de huellas no me aparecía tan cerca, así que seguí intentando en la página por una hora, hasta que logré las dos citas el mismo día . Compré tiquetes para el martes y viajé, porque mi cita la tenía para el miércoles” .

Pero lo más increíble de este proceso fue que, mientras esperaba el llamado para pasar a la entrevista, Karen decidió practicar con ChatGPT cómo debía responder a cada una de las preguntas que el cónsul podía hacerle. Eso le ayudó a ganar seguridad y a superar con éxito la entrevista.

Mira también: Recomendaciones para solicitar la visa estadounidense en la Embajada de Estados Unidos