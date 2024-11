Después de 20 años se reencuentra con su madre en Cúcuta; ella era habitante de calle

Por las redes sociales se viralizó un video mostrando un reencuentro familiar llamando la atención de mucho espectadores. Ocurrió en la ciudad de Cúcuta después de 20 años, Andrés Leonardo logró por fin encontrarse con su madre, quien era habitante de calle.

María Pacheco , quien es la protagonista de este video, contaba con una familia, su esposo y sus dos hijos. Hace 15 años l a mujer se separó de su esposo con el que tuvo a su hijo , Andrés Leonardo, y perdió contacto total con él cuando tenía 12 años.

Andrés tras la separación de sus padres decide irse a vivir a Venezuela y toma la decisión de volver a la ciudad que lo vio nacer. Hace 5 años cuando volvió solo tenía un propósito, volver a sentir el calor de su mamá, por lo que comenzó a buscarla .

A través de una entrevista de Noticias Caracol, Andrés expresó lo siguiente:

Publicidad

“Dónde antes vivíamos, la preguntaba y me decían que no, que no la habían vuelto a ver. Otros me decían que la habían visto por ahí en la calle . Buscaba y buscaba, pero no la encontraba”.

Andrés Leonardo siempre tuvo el presentimiento de que su mamá estaba viva, así no encontrara ningún rastro de ella.

Publicidad

En varias ocasiones, Andrés había visto a una mujer de avanzada edad en un parque de la ciudad de Cúcuta. Ella parecía ser una habitante de calle, pero él nunca le prestó demasiada atención .

El 12 de noviembre, una persona en situación de calle se acercó y le pidió un cigarrillo. Al entregárselo, esta persona le comentó que tenía un gran parecido con la mujer que él solía ver en el parque.

“Yo la veía, pero no me imaginaba que era mi madre . Cuando a mí me piden monedas, yo trato de ayudar. Ayer un habitante de calle que iba pasando por el parque me pidió unos cigarros. Yo se los di y después él me dijo, como molesto: ‘Ustedes se parecen’", indicó Andrés

El joven no podía dejar de pensar en lo que le había dicho esa persona , así que decidió acercarse a la mujer para verificar él mismo si realmente era su mamá, la misma que había estado buscando durante tanto tiempo.

Publicidad

“Me acerqué, la miré detenidamente, me senté y comencé a preguntarle. Supe en ese momento que era mi mamá ”, dijo Andrés.

Después de 20 años de desaparecida y 5 años de búsqueda, se dio el reencuentro entre Andrés y su madre . Con cada pregunta que se hacían confirmaban que si eran familia y que después de tanta espera, lograron este reencuentro significativo para los dos.

Publicidad

“Me quedé viéndola y empecé a preguntarle, y me enteré de que era mi mamá. Me puse a llorar. Me contesté y luego me puse triste al ver cómo estaba. Eran unas emociones muy fuertes", expresó Andrés.

Para poder hacer la confirmación de que realmente eran familia, se guiaron por un lunar de nacimiento que Andrés le heredó a su mamá.

Puedes mirar esto: Próculo Rico, su nueva canción, el origen de su dinero, su nuevo negocio y su triste historia