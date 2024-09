Ella era Daniela Vargas, la joven que falleció tras aceptar duelo por redes sociales

Yeimis Daniela Vargas Parra, una joven de 19 años originaria de Bogotá, perdió la vida en un hecho que involucra el uso de las redes sociales como medio para resolver conflictos personales. El caso ocurrió en Cimitarra, Santander, y ha causado conmoción en el país.

Publicidad



La madrugada del 21 de septiembre fue testigo del fatal desenlace entre dos mujeres que, tras varias horas de intercambiar mensajes hostiles por Facebook, decidieron enfrentarse en persona.

Vargas Parra, conocida en sus redes sociales por compartir videos de ella cantando covers de canciones, se vio envuelta en una discusión que inició en un encuentro casual, donde presuntamente hubo miradas incómodas y comentarios entre ambas.

Publicidad

Esto desató una serie de mensajes agresivos en los que ambas se incitaron a verse cara a cara para "resolver" sus diferencias.

¿Quién era Daniela Vargas?

Yeimis Daniela Vargas Parra, a sus 19 años, tenía una presencia activa en redes sociales. Era una joven bogotana que disfrutaba de la música, y así lo mostraba en varios de sus videos, donde aparecía interpretando distintos covers.

No era una figura pública, pero como muchos jóvenes, encontraba en las plataformas digitales un espacio para compartir su día a día.

Publicidad

El detonante del trágico episodio parece haber sido una simple risa que, malinterpretada, encendió los ánimos. Una de las mujeres, al sentirse ofendida, decidió iniciar una confrontación en redes sociales.

Los mensajes entre ambas fueron escalando rápidamente en tono, pasando de reclamos por miradas y comentarios a invitaciones directas a pelear. "La espero solita", decía uno de los últimos mensajes de la rival de Yeimis Daniela, quien respondió aceptando la invitación a un encuentro en un lugar conocido como "La Antena" en Cimitarra.

Publicidad

La cita con la muerte

El violento encuentro ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. Las jóvenes, que ya habían acordado la cita por mensajes en Facebook, se encontraron en el lugar indicado. Lo que comenzó como una disputa verbal culminó en una agresión física con armas blancas.

Según las autoridades, Yeimis Daniela Vargas Parra recibió dos heridas de arma cortopunzante en el tórax, que le costaron la vida poco después de ser ingresada al Hospital San Juan de Cimitarra.

Aunque la responsable del ataque no fue detenida en el lugar de los hechos, se entregó voluntariamente a las autoridades horas después. Sin embargo, no fue arrestada inmediatamente debido a que no se encontraba en flagrancia. La Policía adelanta una investigación para esclarecer lo sucedido y proceder con la captura formal y judicialización de la atacante.

Publicidad

Esta es la conversación que sostuvieron las dos jóvenes que se citaron para pelear en Cimitarra (Santander) y en donde una de ellas perdió la vida tras dos puñaladas que la agresora le propinó a la altura del pecho. pic.twitter.com/8nQkGKP7iK — Teleantioquia (@Teleantioquia) September 23, 2024

Puedes ver: Conoce las nuevas fechas para pago de 'Colombia sin Hambre'