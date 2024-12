Disney Channel anuncia cierre de su canal en televisión; ¿en Colombia también?

Disney Channel un canal de televisión que ha producido series tan populares como Hannah Montana, Los Hechiceros de Waverly Place y Phineas y Ferb, confirmo su cierre en varias partes del mundo.

Esta decisión se debe al crecimiento en el consumo hacia las plataformas de streaming, esto ha llevado a Disney a considerar su estrategia de distribución de contenido.

Disney busca adaptarse a las transformaciones en el panorama de los medios y el entretenimiento y reforzar su presencia digital a través de su plataforma de streaming 'Disney+'.

Esta plataforma ya cuenta con variedad de contenido, incluyendo series y películas de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

El cierre de Disney Channel no es el único cambio que se está produciendo en la televisión. Otros canales como FX, Star Channel y National Geographic , también están experimentando cambios en su estrategia de distribución de contenido.

En Colombia el consumo de Disney Channel en los últimos ha sido muy bajo con una audiencia que oscila entre el 0,6% y el 0,9% del total de la audiencia televisiva. Esta baja audiencia puede ser un factor que haya contribuido a la decisión de cerrar el canal en el país.

Es importante destacar que el cierre de Disney Channel no significa que el contenido desaparezca completamente, la mayoría de las series y películas de Disney ya están disponibles en la plataforma de streaming Disney+ , lo que significa que pueden seguir disfrutando de su contenido favorito de manera digital.

¿Cuáles son los países en los que no se volverá a transmitir?

Se ha anunciado el cierre del canal en España el 7 de enero de 2025 y en Brasil el 28 de febrero de 2025. Para Latinoamérica se espera un cierre aproximado en 2025, aunque no se ha proporcionado información oficial sobre las fechas específicas para cada país, incluyendo Colombia.

¿Cuál era el programa más visto en Disney Channel?

Según la plataforma de Disney+ 'The Mandalorian' es la serie original más vista en la plataforma de streaming. Esta serie de ciencia ficción, siendo del universo de Star Wars, ha generado un gran impacto, especialmente gracias al personaje de 'Grogu', conocido como 'Baby Yoda', la serie ha sido un éxito, incluyendo 'the Book of Boba Fett', 'Ahsoka' y 'Skeleton Crew' así como una próxima película para 2026

