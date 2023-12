Escalofriante video de joven mientras es atacado por un tiburón: "Quería decirles adiós"

El reciente hecho vivido por un joven turista italiano, Matteo Mariotti, ha conmocionado en redes sociales tras ser atacado por un tiburón mientras practicaba buceo en las aguas cercanas a la playa 1770 en Australia.

En un momento de terror, Mariotti logró grabar un angustiante video del instante exacto del ataque del tiburón, mostrando imágenes sensibles que han impactado profundamente a sus amigos y seguidores.

Mariotti, de 27 años de edad, se enfrentó a una situación límite en la que estuvo cara a cara con la muerte.

Publicidad

El escalofriante video, compartido por él mismo en sus redes sociales, muestra al joven luchando por su vida y grabando el agua mientras la sangre se esparcía en el fondo. Con valentía y determinación, logró nadar hasta la orilla después de ser mordido por el tiburón. Allí, un amigo le brindó atención de emergencia y lo trasladó rápidamente a un hospital.

Los médicos, ante la gravedad de las heridas ocasionadas por el tiburón, tomaron la decisión de amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla para preservar su vida.

El joven, en un mensaje dirigido a sus seguidores y amigos, expresó su gratitud y agradecimiento por el apoyo recibido: "Mis héroes, me dan fuerzas para seguir adelante con sus mensajes y llamadas. Mi único sueño es volver a verlos. Perdonen si no les puedo contestar, pero estoy muy cansado y me duele la cabeza".

Publicidad

A pesar del brutal ataque y las graves secuelas sufridas, Mariotti, quien es un apasionado del buceo, compartió varias fotografías de su viaje a Australia en sus redes sociales.

"Estoy feliz de haber emprendido esta aventura a pesar de que terminó antes de lo esperado y mal. Me ha enseñado mucho, quizás todo, desde lo que significa hacer grandes sacrificios hasta entender lo que significa disfrutar la vida. No estoy enfadado en absoluto con este lugar ni mucho menos con los tiburones… Obviamente es difícil y lo seguirá siendo en el futuro, pero a pesar de eso, he entendido por primera vez cuántas personas maravillosas tengo a mi lado", escribió en una publicación.

Publicidad

Te puede interesar: Gran final de Retóxicos puso a prueba la supervivencia de los competidores