Ha gastado una fortuna para no parecer humano; le dicen 'el diablo'

Danny Englert, conocido bajo el seudónimo de "Possession", ha desatado una ola de asombro y controversia al rededor del mundo con su extrema transformación física en busca de una apariencia que evite cualquier parecido con la especie humana. A los 24 años de edad, el joven alemán ha invertido una fortuna en tatuajes y perforaciones que lo alejan drásticamente de la apariencia convencional, ganándose el sobrenombre de "diablo" por su impactante imagen.

La historia de Danny Englert ha capturado la atención de medios y público por igual. A lo largo de más de ocho años, este joven ha llevado a cabo una serie de modificaciones corporales con el objetivo de distanciarse de la apariencia humana que desprecia profundamente. "No me gustan los humanos y lo que hacen entre sí y el mundo en el que viven", expresó en una entrevista.

Entre las impactantes transformaciones que ha experimentado, se encuentran intervenciones como inyectarse la zona blanca de los ojos para cambiar su color, cortarse las orejas para darles forma de duende, colocarse implantes transdérmicos en la cabeza y el pecho, dividirse la lengua en dos, tatuarse más de la mitad de su cuerpo y llenarse el rostro de piercings. Incluso, ha inyectado sus encías y lengua para oscurecerlas.

El camino de Englert hacia la transformación única ha sido marcado por la incomprensión y el rechazo. A pesar de recibir insultos y enfrentar agresiones físicas debido a su apariencia, se mantiene firme en su búsqueda por no parecer humano. "Quiero modificarme hasta que no me reconozcan como humano", declaró.

El proceso de modificación, que ha sido en gran parte autodirigido y con la colaboración de amigos para realizar los tatuajes, ha tenido un costo cercano a las 2.200 libras, esto es alrededor de de 15 millones de pesos colombianos hasta el momento, según el tipo de cambio actual. Más de la mitad de su cuerpo está cubierto por tatuajes, algunos de ellos en tonalidades rojizas que han capturado la atención en las redes.

"Possession" ha demostrado una resistencia ante las críticas y los ataques, incluso tras un incidente en el que fue atacado junto a un amigo por lucir diferentes. A pesar de las adversidades, Englert continúa firme en su elección. "No me importa lo que los demás piensen y digan sobre mi apariencia porque lo hago por mí mismo. A mi familia no le gusta mucho, pero lo aceptan y apoyan", concluyó.

La transformación de Danny Englert es un testimonio impactante de la diversidad en las decisiones personales y las formas en que las personas expresan su identidad en el mundo moderno.

