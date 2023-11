Hombre hizo la actuación de su vida para no dejarse robar el celular; estrategia de supervivencia

Para nadie en Colombia es un secreto que la inseguridad está cada día más disparada, las personas temen salir a la calle sin pensar que en cualquier momento los van a atracar, el robo más frecuente es el de celulares.

Las redes sociales se han convertido en una parte integral de la vida cotidiana de las personas. Diariamente, los individuos destinan una cantidad considerable de tiempo a estas plataformas, ya sea por motivos laborales o para su entretenimiento, es por eso que en la plataforma Instagram se viralizó últimamente se ha hecho tendencia un video en el que un atrevido hombre se las ingenió para que, quien parecía ser un atracador, no le robara su celular.

El protagonista en esta oportunidad es un hombre que se transporta en su bicicleta y va filmando su recorrido por la ciudad mientras comparte algunas palabras con la cámara. En un momento, otro ciclista se acerca y el protagonista dirige su atención hacia él, saludándolo con un jovial "Mano, dizque pedalear mano! ¡Hay que pedalear, papá! ¡Échale bola, papá!".

Lo que pocos esperaban es que el joven ciclista había grabado al otro por miedo a un posible intento de robo. Entre risas, explicó: "Tuve que grabarlo, porque no sé si se me iba a atracar".

Publicidad

Esta ingeniosa idea provocó una avalancha de reacciones en las redes sociales. Comentarios como "jajaja ta buena la estrategia y la música apropiada 😂", "Instinto de supervivencia activado 😂😂", o "Qué creatividad para evitar ser atracado jajaj" abundaron, resaltando la capacidad de las personas para transformar situaciones potencialmente tensas en momentos humorísticos y sorprendentes.

Pero no es la primera vez que se hace viral este tipo de situaciones para prevenir atracos, hace unos meses una joven se hizo viral en Bogotá tras asegurar a través de sus redes sociales que evitó que le robaran su celular cuando caminaba por la 85 con autopista, al norte de Bogotá. 'Manu', como se apoda la joven en su cuenta de TikTok, relató por medio de un video que subió a la plataforma la forma creativa en la que negoció con el presunto ladrón para que no se llevara su celular, puesto que ya le habían robado su anterior móvil en menos de tres meses. La usuaria relató que el hombre se le acercó de sorpresa, la agarró del brazo con una mano y con la otra le colocó la punta de un cuchillo en el abdomen, que según la joven, era aproximadamente del tamaño de su mano.

Publicidad

En un inesperado arrebato y de forma astuta la joven le dijo al ladrón en lenguaje 'ñero': "No, ñero. Pero a lo bien. Es que vea le digo... No, parce, se lo juro. Es que a mí me robaron un celular hace tres semanas", aclarando que en realidad había sido hace tres meses, pero que exageró para que se apiadara de ella, lo cual increíblemente le funcionó pues el presunto ladrón se apiadó de ella y la dejó ir sin robarla.

Te puede interesar: Christian Nodal y un drástico cambio físico ¿Más guapo?