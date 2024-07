Insólito accidente en supermercado puso en riesgo la salud de 20 clientes

Florida, conocida por sus playas y su clima soleado, vivió un episodio poco común cuando una 'bomba contra insectos' desató el caos en una tienda de la cadena Publix. El incidente ocurrió en la sucursal ubicada en Babcock Street, Palm Bay, donde 20 personas resultaron afectadas.

Todo comenzó cuando una de las estanterías de la tienda se desestabilizó y una bomba contra insectos cayó, liberando un fuerte olor químico. Este olor alertó de inmediato tanto a los consumidores como a los empleados, quienes, sin perder tiempo, llamaron a los servicios de emergencia. Según informó Local 10, el equipo de rescate llegó rápidamente al lugar y procedió a evacuar la tienda, atendiendo a 20 personas que presentaban síntomas de enfermedades respiratorias.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales ni heridas graves. Los afectados fueron tratados en el lugar y, tras una evaluación médica, se determinó que no había problemas de salud persistentes. El departamento de bomberos se encargó de ventilar el área, disipando el humo y asegurando que no quedaran residuos peligrosos.

Publix, con sede en Florida y más de 800 tiendas en el estado, es una cadena de supermercados bien conocida por su amplia oferta de productos, que va desde alimentos hasta servicios de jardinería. Este último, precisamente, fue el detonante del incidente. La bomba contra insectos, diseñada para el control de plagas en plantas, liberó una cantidad significativa de químicos al ambiente cerrado de la tienda, lo que llevó a la emergencia.

Este incidente ha puesto en el punto de mira las medidas de seguridad en la manipulación y almacenamiento de productos químicos en establecimientos comerciales. Publix, por su parte, ha asegurado que revisará sus protocolos para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. La rápida respuesta de los servicios de emergencia y la colaboración del personal de la tienda fueron cruciales para que la situación no pasara a mayores.

