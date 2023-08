Macabro hallazgo en caja sorpresa de la Deep Web: ¿Evidencia de un crimen?

Las redes sociales no solo han servido para acercar a las personas, sino también para entretener. Sin embargo, a veces es llevado a los extremos, por aquellos que usan internet para hacer fechorías y crear contenido salido de la realidad.

Uno de esos lugares digitales donde no hay reglas es la terrorífica, pero conocida 'Deep Web', término utilizado para referirse a esas páginas que no hacen parte de los motores de búsqueda convencionales y que están ocultas al público por contener contenido sensible y que no puede ser rastreado con facilidad.

Allí convergen cientos de lugares que se dedican al tráfico de drogas, armas, ventas de órganos y demás negocios ilícitos que parecen reemplazar lo que antes de internet se conocía como 'Mercado Negro'. Los creadores de contenido ansiosos por descubrir temas nuevos y crear contenido innovador corren ciertos riesgos y a veces se acercan a esta temida web.

Este fue el caso de un creador de contenido que tiene un canal de YouTube llamado Mindseed Tv, donde suele subir videos sobre temas paranormales y de miedo. Uno de esos videos se viralizó, pues de cuerdo con el metraje, el creador de contenido y una amiga suya abrirían una caja misteriosa que consiguieron por la Deep Web.

Al abrirla se llevaron una desagradable sorpresa, pues dentro de ella había un celular con fotos de una casa abandonada, prendas de vestir, una maleta de niña, un manual infantil y una fotografía de un niño a la que le habían puesto una cruz con marcador.

Además, venían objetos raros en los que parecía había dientes humanos dentro, algo que claramente los aterró y dejó claro que ese tipo de artículos son algo serio. Muchos internautas que vieron el video aseguran que puede ser todo un montaje falso, pero que de ser cierto sería muy probable que se trate de evidencia de un crimen.

