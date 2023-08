¡Impresionante! Vaca cae de camión en plena autopista

Hace algunos días se viralizó un video en el que un carro logró captar el momento exacto en el que una vaca cae de un camión, protagonizando un irreal metraje que le ha dado la vuelta al mundo, además de causar pánico en los conductores que venían justo detrás.

Todo ocurrió en la autopista M6 en Reino Unido, donde un conductor transitaba en la carretera en frío día cotidiano, cuando de repente de uno de los camiones que tenía adelante esquivo rápidamente algo y alertó a los demás, cuando de repente se puede ver a una vaca cayendo en el carril central de la autopista, sin poder levantarse.

Todo sucedió demasiado rápido, por lo que el conductor, que logró captar todo en video, tuvo que evadir al bovino a más de 100 kilometro por hora, algo realmente complicado, pero que por fortuna del animal y del conductor salió bien.

Sin embargo, el video es muy corto y no permite ver si el animal fue atropellado por otros vehículos que venían detrás, ni tampoco es posible definir con certeza cuál fue el camión donde venía el animal.

Lo que se sabe hasta el momento es que el animal sufrió varias heridas al caer a la autopista y según las autoridades el incidente se produjo debido a que el conductor del camión conducía a alta velocidad, lo que habría provocado que en un movimiento el animal se saliera repentinamente.

Uno de los testigos del suceso, que venía conduciendo por la autopista cuando esto sucedió, le indicó al diario Daily Mail que: “Fue una completa sorpresa. Cuando pude, le envié un mensaje a mi esposa y le dije: ‘Casi me atropella una vaca que se cayó en la autopista’. Ella no me creyó. No puedo pensar por qué”, dijo Kenny Roger.

