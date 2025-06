¿Mhoni Vidente predijo el ataque contra Miguel Uribe? El video viral tras el atentado

Un video de Mhoni Vidente comenzó a circular con fuerza en redes sociales justo después del ataque contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá. En ese clip, que fue publicado semanas antes, la astróloga advertía sobre un atentado contra un candidato presidencial en Colombia, y sus palabras ahora tienen a más de uno con los pelos de punta.

El hecho que puso al país en alerta máxima ocurrió el sábado 7 de junio, cuando Miguel Uribe, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, fue atacado con arma de fuego mientras realizaba un evento político en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

El ataque ocurrió frente a cerca de 250 personas que asistían a escucharlo. Uribe fue impactado en la cabeza y el muslo, por lo que fue trasladado de urgencia a la clínica Medicentro y luego remitido a la Fundación Santa Fe, donde permanece bajo estricto monitoreo médico.

Mientras los medios registraban minuto a minuto la evolución del político, en plataformas como TikTok, X y YouTube comenzaron a replicarse apartes del programa de Mhoni Vidente que, sin mencionarlo directamente, habría anticipado este episodio.

En el video original, la astróloga lanza una advertencia clara: “Yo veo el atentado, la muerte de un candidato a la presidencia en Colombia”. La frase, que en su momento pasó como una más de sus polémicas visiones, ahora está generando todo tipo de reacciones.

Cronología del ataque a Miguel Uribe Turbay /Foto: AFP

¿Una muerte asegurada en su destino?

Mhoni no se limitó a una frase suelta. En su predicción fue más allá y comentó que veía a “cuatro candidatos”, entre ellos una mujer, pero aseguró que uno en particular no era bien recibido por la población y que existía un riesgo fuerte sobre su integridad.

Según ella, escuchaba “murmuros” y hablaba de personas que estarían planeando un atentado. Todo eso dicho antes de que el país se sacudiera con los hechos de Modelia.

La coincidencia ha sido suficiente para que cientos de usuarios en redes se pregunten si Mhoni realmente tuvo una visión certera o si simplemente fue una generalización que terminó encajando con lo que ocurrió.

Lo cierto es que su nombre se volvió tendencia luego del atentado y su video ya tiene miles de comentarios, donde muchos aseguran que esta no sería la primera vez que se adelanta a una tragedia política.

Por ahora, las autoridades siguen concentradas en esclarecer los detalles detrás del ataque a Miguel Uribe, mientras que en redes el clip de Mhoni Vidente sigue girando, convirtiéndose en una pieza viral que muchos interpretan como un presagio cumplido.